Futbolista interesó a Universitario y ahora jugará la Copa Sudamericana con histórico club

Universitario quiso contratar a este futbolista, pero por temas económicos no pudo, y ahora decidió jugar la Copa Sudamericana 2026 con conocido club.

Francisco Esteves
Futbolista no fichó por la 'U' y jugará Copa Sudamericana.
Futbolista no fichó por la 'U' y jugará Copa Sudamericana. | Foto: Universitario - X.
Hace unos meses Universitario de Deportes se interesó en un conocido futbolista sudamericano, pero por temas económicos no terminó llegando a tienda crema y generó la desilusión de su hinchada. Ahora, el delantero de talla continental acaba de estampar su firma en un importante club del continente que disputará la Copa Sudamericana 2026.

Nos referimos al argentino Claudio Spinelli, atacante de 28 años que viene jugando en Independiente del Valle y a finales del año pasado sonó mucho en tienda merengue, esto con el objetivo de traerla a Ate para luchar por el tetracampeonato de la Liga 1. No obstante, pese a los esfuerzos, no se consiguió la llegada del artillero y el periodista César Luis Merlo reveló dónde continuará con su carrera profesional.

Según reveló el mencionado comunicador en su cuenta oficial de 'X', Vasco da Gama compró el pase de Claudio Spinelli y le pagó 2.4 millones de dólares a IDV. El contrato es por un total de 3 años y de esta forma el delantero tendrá una nueva experiencia en el extranjero, aunque será la primera vez que juegue en el fútbol brasileño.

Claudio Spinelli

Claudio Spinelli jugará en Vasco da Gama.

¿Por qué Claudio Spinelli no llegó a Universitario?

Pese al interés de Universitario de Deportes, el periodista Gustavo Peralta confirmó hace unas semanas que actualmente era imposible fichar a Claudio. "Del perfil de Spinelli, delantero de Independiente del Valle es el que gusta a Álvaro Barco, pero hasta hace algunos años estaba al alcance, pero hoy es imposible", indicó el conocido comunicador deportivo.

¿En qué clubes ha jugado Claudio Spinelli?

  • Tigre
  • San Martín
  • FC Crotone
  • Argentinos Juniors
  • Gimnasia y Esgrima
  • FC Koper
  • FC Oleksandria
  • Lanús
  • Deportivo Maldonado
  • Bnei Sakhnin
  • Defensor Sporting
  • Independiente del Valle
  • Vasco da Gama

