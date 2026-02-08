Futbolistas de Flamengo se pusieron a rezar tras convulsión de compañero de Alexander Lecaros

Flamengo se enfrentaba a Sampaio Correa en la sexta fecha del Campeonato Carioca, y durante el partido ocurrió un duro momento cuando Alexandre Souza, volante y compañero del futbolista peruano Alexander Lecaros, se desvaneció y empezó a convulsionar. Posteriormente, los jugadores comenzaron a rezar.

Futbolistas de Flamengo se pusieron a rezar tras convulsión de Alexandre Souza en pleno partido

A los 8 minutos del primer tiempo, durante el partido entre Flamengo y Sampaio Correa, el futbolista Alexandre Souza se desvaneció en la mitad del campo, lo que provocó que todos los jugadores de ambos equipos se acercaran para socorrerlo y solicitar con euforia la llegada de la ambulancia.

Video: Flamengo TV

Viendo la gravedad del momento, un grupo de futbolistas de Flamengo, junto con los de Sampaio Correa, decidieron encomendarse a Dios a través del rezo, pidiendo por el bienestar del volante y compañero de Alexander Lecaros.

"La atención tiene que ser rapidísima. Prioridad total, prioridad total. La ambulancia tiene que pasar, y tiene que pasar volando. Se nota la preocupación de la hinchada, el nerviosismo, todos angustiados. Aquí, los jugadores del Sampaio gritan para que la ambulancia pueda entrar lo más rápido posible. ¡Dios mío! ¡Esto es una locura!", fueron los comentarios de los relatores del partido.

El club Sampaio Correa informó que Alexandre Souza salió del Estadio Maracaná de forma consciente, sin embargo, cuando se encontraba en el hospital, volvió a tener otra convulsión.

Alexandre Souza informó sobre su estado de salud luego del episodio de convulsión

En las horas siguientes del trágico momento en donde Alexandre Souza quedó desmayado al presentar una convulsión, emitió un mensaje a todos los hinchas de Sampaio Correa y fanáticos interesados sobre su salud.

“Buenas noches, paso a informar que el susto mayor ya pasó y a agradecer por los mensajes y oraciones. Dios actúa de forma que a veces no entendemos, pero al ver esta foto. Jugadores del Flamengo y mis compañeros unidos por un solo propósito. Tengo la certeza de que volveré. ¡Gracias!”, afirmó.