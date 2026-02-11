Primera División hace cambio histórico en su reglamento: partidos empatados se irán a penales

Cambio histórico en la Primera División de Fútbol. Un conocido medio informó que la Liga tomó una decisión que modificará el rumbo del balompié, ya que todos los partidos que terminen igualados, sea cual sea el marcador, deberá definirse por penales. Esto también implica una alteración al sistema de puntos, ya que dejarán de repartirse uno cada club como cuando culminan empatados normalmente.

Si bien la FIFA no se ha pronunciado al respecto, por lo que este detalle no aplica a todas las competiciones del mundo, sí causó mucho asombro que un conocido certamen del extranjero tome tal iniciativa. Y es que la J1-League de Japón hará entrar en vigencia esta nueva norma, aunque vale precisar que cuando los 90 minutos terminen con un ganador de forma tradicional, este seguirá manteniendo 3 puntos y el perdedor se irá con las manos vacías.

Nuevo reglamento en la J1-League de Japón

La regla únicamente entra en caso de igualdad. Poniéndolo en ejemplo con clubes peruanos, si Alianza Lima y Universitario de Deportes empataran en tiempo regular deberán definir un vencedor desde los penales. El club que gane se llevará 2 unidades a la tabla de posiciones, mientras que el derrotado se marchará con 1 punto, es decir que de todas formas sumará en la clasificación.

Según explicó la J1-League, esta medida tiene como objetivo aumentar la competitividad de la Primera División de Japón, ya que obligará a que los diversos equipos sigan buscando el triunfo hasta los minutos finales y no se conformen con el empate. En la fecha 1 del campeonato ya hubieron tres partidos que se definieron de esta forma.

La nueva medida del torneo asiático ha causado gran conmoción en todo el mundo, ya que pronto otra competición podría adoptarla para darle un aire distinto al fútbol en sus respectivos países. Si eres de Perú puedes estar tranquilo, porque de momento no existen indicios de que la Liga 1 quiera emular esta regla.