Novorizontino, equipo de Jhilmar Lora, dio el golpe y eliminó al Santos de Neymar Jr en Brasil
Gremio Novorizontino, equipo de segunda división, dio al batacazo ante el Santos de Brasil con la presencia del ex Sporting Cristal.
Vaya golpe que se llevó el Santos de Brasil al caer ante Gremio Novorizontino, equipo que juega en la Serie B de Brasil. A pesar de contar con Neymar Jr y 'Gabigol', terminaron perdiendo 2-1 y fueron eliminados en cuartos de final del Paulistão. La prensa brasileña está criticando duramente al astro brasileño, pues un gol en contra llegó por un error suyo.
Video: TNT SPORTS
En un cierre dramático al minuto 95, Léo Naldi aprovechó un tiro de esquina para sentenciar el 2-1 definitivo. Esta eliminación deja al Santos fuera del torneo estatal de forma prematura y genera crisis. Ahora, el club deberá enfocarse en el inicio del Brasileirao tras este duro golpe anímico. Por otro lado, los locales con Lora sueñan con el título.
Jhilmar Lora celebró la clasificación
En este partido hubo presencia peruana, Jhilmar Lora es parte del Gremio Novorizontino desde esta temporada y celebró junto con sus compañeros esta gran partido. Estuvo en el banco de suplentes, fue convocado, pero no sumó minutos en este partido. Por ahora no lograr consolidarse, aunque recién está iniciando la temporada. Aún tiene tiempo.
Jhilmar Lora dejó Sporting Cristal tras no ser considerado para la temporada, por suerte encontró una oferta del extranjero. Su fichaje a este equipo de Brasil se dio gracias al llamado del DT Enderson Moreira, quien ya lo había dirigido en el cuadro celeste entre 2023 y 2024.
