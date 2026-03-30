Uruguay vs. Argelia EN VIVO: cuándo juegan, hora del amistoso, canal y pronóstico
Revisa los horarios y dónde ver el partido de Uruguay vs. Argelia EN VIVO, amistoso internacional que se llevará a cabo en Italia antes del Mundial 2026.
Las selecciones de Uruguay vs. Argelia juegan EN VIVO este martes un partido amistoso internacional de la fecha FIFA en el Allianz Stadium de Turín, Italia. Ambos querrán llegar de la mejor manera al Mundial 2026; por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio uruguayo, la transmisión estará a cargo de AUF TV y DIRECTV Sports. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.
Nuevamente dos selecciones que estarán en la próxima Copa del Mundo se enfrentarán en esta fecha FIFA. En esta ocasión, Uruguay y Argelia se verán las caras luego de más de una década, ya que la última vez que se enfrentaron fue en agosto del 2009, fecha en la que los africanos se quedaron con la victoria por 1-0.
La selección uruguaya tuvo la oportunidad de chocar con otro mundialista el pasado viernes, ya que enfrentó a Inglaterra en el mítico Wembley de Londres. Los dirigidos por Marcelo Bielsa mantuvieron el cero en su arco hasta el minuto 81, y cuando se pensaba que perderían el partido amistoso apareció Federico Valverde para volver a poner la paridad.
Por su parte, Argelia también tuvo participación hace unos días, pero lo hizo contra una selección que no irá al Mundial 2026 y es una de las más flojas de Concacaf. Los ‘Zorros del Desierto’ golearon 7-0 a Guatemala y ahora tendrán una dura prueba ante el dos veces campeón del mundo.
Uruguay vs. Argelia: horario del partido amistoso
Si te gusta ver los amistosos internacionales que se dan antes de una Copa del Mundo y quieres observar el partido entre Paraguay vs. Marruecos, aquí te dejamos los horarios en los diversos países:
- México y Centroamérica: 12.30 p. m.
- Perú, Colombia y Ecuador: 1.30 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 2.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 2.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 3.30 p. m.
- España: 7.30 p. m.
¿Dónde ver Uruguay vs. Argelia?
- Uruguay: AUF TV, Antel TV y DIRECTV Sports
- Perú y resto de Sudamérica: DIRECTV Sports y DGO
- México: SKY Sports
- Estados Unidos: Fox Sports y FuboTV
- Argelia: ENTV, TV 6 y Al Aoula Algeria
Uruguay vs. Argelia: pronóstico del partido amistoso
|Casas de apuestas
|Argelia
|Empate
|Uruguay
|Betsson
|3.70
|3.45
|1.92
|Betano
|3.55
|3.35
|2.05
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|3.40
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|2.00
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|3.62
|3.57
|2.16
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