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Jugador de famoso club alemán vomitó en pleno partido y su compañero pasó de la risa al asco
"La verdad es que tiene su gracia cuando alguien vomita en pleno partido", fueron parte de las declaraciones del compañero de este jugador quien pase de la risa al asco.
¡Una insólita reacción! El pasado jueves 23 de abril se jugó el encuentro entre Stuttgart y Friburgo por las semifinales de la Copa Alemana. El partido transcurrió con normalidad durante los noventa minutos, por lo que tuvo que irse a tiempo extra, donde ocurrió lo que menos se esperaba.
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El Khannouss vomita en pleno partido
El jugador en cuestión se trata de Bilal El Khannouss, jugador del Stuttgart, se dejó llevar justo antes del inicio de la prórroga en la semifinal de la Copa de Alemania ante Friburgo. Minutos antes de que el árbitro Tobias Welz reanudara el juego tras los 90 reglamentarios, El Khannouss se vio sobrepasado en pleno campo y vomitó en el terreno de juego.
Esto ocasionó una curiosa reacción en su compañero Deniz Undav, quien empezó riéndose de lo sucedido, pero al ver lo que había expulsado su compañero terminó asqueándose, pasando así de la risa al asco. Esto generó diversas reacciones en redes sociales.
¿Por qué vomitó El Khannouss?
“Le sentó mal la comida”, explicó el delantero de la selección alemana Undav, y luego bromeó: “La verdad es que tiene su gracia cuando alguien vomita en pleno partido”. Que El Khannouss lo haya tomado con tanta gracia en ese primer momento es algo que genera dudas. Eso sí, por fortuna pudo continuar jugando después; quizá solo necesitaba más espacio en el estómago para moverse mejor.
¿Quién es Bilal El Khannouss?
Bilal El Khannouss es un jugador de 21 años, nacido en Bélgica y de nacionalidad marroquí. Actualmente se encuentra a préstamo en el Stuttgart. Se desempeña como centrocampista y tiene un valor de 32 millones de euros.
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