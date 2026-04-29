Cristiano Ronaldo explotó contra la Liga de Arabia y dejó rotundo mensaje: "Esto no es fútbol"

Al-Nassr derrotó por 2-0 a Al Ahli SC y quedó a solo tres partidos de consagrarse campeón de la Liga Profesional de Arabia Saudita. No obstante, lo que verdaderamente llamó la atención fue la pelea que protagonizaron ambos planteles al finalizar el encuentro y las quejas de los futbolistas de Al Ahli, quienes acusaron al torneo árabe de querer favorecer al equipo de Cristiano Ronaldo para que consiga el título.

Tras esto, el portugués, que marcó su gol número 970, protagonizó fuertes incidentes mientras conversaba con la prensa local. Primero, respondió a los hinchas de Al Ahli que le gritaban "Lionel Messi" y les dijo que tenía cinco Champions League, para después cuestionar a los jugadores, los clubes y la Liga Profesional de Arabia Saudita.

Al ser consultado sobre la tensión que hubo en la previa del encuentro, en el que muchos acusaron a Al-Nassr de ser favorecido por los árbitros para que sea campeón, Cristiano Ronaldo señaló para Thamania Sports:

“Creo que esto no es bueno para la liga. Todo el mundo se queja, todo el mundo hace más de lo que debería. Esto es fútbol, no es una guerra. Sabemos que tenemos que luchar, todos quieren ganar, pero no se permite todo”.

Luego, añadió que todo lo que ha venido sucediendo en la temporada no le hace nada bien al fútbol árabe: “Voy a tener tiempo para hablar al final de la temporada, porque he visto muchísimas cosas malas. Muchos jugadores quejándose, haciendo publicaciones en Instagram y Facebook, hablando de los árbitros, hablando de la liga, del proyecto... creo que esto no es bueno”.

En ese sentido, el portugués agregó que la liga debe mejorar este tipo de cosas, sobre todo si aspira a ser una de las mejores del mundo: “Este no es el objetivo de la liga. Deberíamos dar ejemplo, no solo aquí, sino también para Europa, porque queremos competir con ellos para ser una de las mejores ligas del mundo. Pero de esta manera, creo que deberíamos analizarlo y detener eso. Hablar con la SPL (Saudi Pro League) porque, para mí, esto no es fútbol”.

Finalmente, Cristiano Ronaldo se refirió a su peculiar celebración: “Ellos me aman. Me aman, no es un problema. Ellos apoyan a su equipo, pero para mí no es un problema, estoy acostumbrado a tener este tipo de atmósfera porque jugué muchos años en la Juventus, Real Madrid y Manchester. Para mí lo importante es ver a nuestros fans felices”.