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Diego Lugano arremetió contra Marcelo Bielsa tras eliminación de Uruguay del Mundial: "Nunca..."

Diego Lugano ha expresado su descontento por la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026, señalando al técnico Marcelo Bielsa como responsable del fracaso del equipo.

Luis Blancas
Diego Lugano dio rotundo comentario contra Marcelo Bielsa tras eliminación de la selección de Uruguay del Mundial 2026
Diego Lugano dio rotundo comentario contra Marcelo Bielsa tras eliminación de la selección de Uruguay del Mundial 2026 | Composición: Libero
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Diego Lugano no ocultó su malestar tras la eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 y apuntó directamente contra el técnico Marcelo Bielsa, a quien responsabilizó por el fracaso de la selección charrúa en la máxima cita del fútbol.

Argentina jugará ante Jordania por la última fecha del grupo J del Mundial 2026.

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Diego Lugano dio rotundo comentario contra Marcelo Bielsa tras eliminación de la selección de Uruguay del Mundial 2026

Lugano afirmó que el técnico argentino, Bielsa, no logró adaptarse al entorno de la selección uruguaya ni establecer una relación sólida con el plantel de futbolistas.

"Bielsa contaminó el ambiente, nunca entendió dónde estaba y los jugadores nunca lo entendieron", manifestó con firmeza el histórico exdefensor y excapitán de la Celeste

La selección de Uruguay quedó eliminado del Mundial 2026

La selección de Uruguay quedó eliminado del Mundial 2026

Además, Diego Lugano puso en duda que el entrenador siguiera al mando del equipo hasta el Mundial y afirmó que su permanencia estuvo supeditada a la cuestión económica. "Fue un técnico que no debió estar en el Mundial, amarrado por un contrato millonario", aseguró.

Para cerrar, el exmundialista expresó su pesar porque una generación tan talentosa no lograra competir al nivel que se esperaba y consideró que la elección de Bielsa fue un error. "Me da pena por los muchachos porque no pudieron competir. Es un error que espero nunca más cometa Uruguay", finalizó.

La selección uruguaya quedó eliminada del Mundial 2026

La selección de Uruguay quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer por 1-0 frente a España en la última fecha. Además, sumó solo 2 puntos en el torneo, después de empatar con Cabo Verde y Arabia Saudita. En su grupo, únicamente lograron avanzar la escuadra española y caboverdiana.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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