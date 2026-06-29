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¡Paren todo! Gol de Japón para el 1-0 ante Brasil por el Mundial 2026: Anotación de Kaishu Sano
Kaishu Sano da la sorpresa en el Brasil vs Japón por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El cuadro nipón pone la delantera por 1-0.
Sobre los 29 minutos del primer tiempo, Japón hace vibrar a toda una nación que sueña con dar el golpe y vencer a Brasil en esta llave de dieciseisavos de final del Mundial 2026. Desde fuera del área, Kaishu Sano encontró el espacio justo para rematar a portería y vencer al golero Allison.
ASÍ FUE EL GOL DE KAISHU SANO PARA EL 1-0 DE JAPÓN A BRASIL
Gol de Japón para el 1-0 ante Brasil por el Mundial 2026.
Se viene dando una de las primeras sorpresas en esta Copa del Mundo 2026 con la victoria parcial de Japón ante Brasil. Aún falta mucho para dar conclusiones, pero el choque viene dando de qué hablar en este primer tiempo de una de las llaves de dieciseisavos de final.
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