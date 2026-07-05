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Canal confirmado para Argentina vs Egipto por octavos de final del Mundial 2026

El vigente campeón del mundo buscará avanzar a cuartos, mientras Egipto llega motivado tras vencer a Australia en penales.

Antonio Vidal
Canal confirmado para Argentina vs Egipto por el Mundial 2026. Foto: composición Líbero/IG
Canal confirmado para Argentina vs Egipto por el Mundial 2026. Foto: composición Líbero/IG
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El vigente campeón del mundo ha llegado a los octavos de final para enfrentarse a Egipto. La selección argentina tendrá un duro rival por delante, pues viene de vencer a Australia en la tanda de penales. Por ello, los dirigidos por Lionel Scaloni deberán plantear bien su esquema de juego. Este encuentro también ofrece la oportunidad de ver a dos estrellas del fútbol de élite, Lionel Messi y Mohamed Salah. En esta nota conocerás los canales para seguir el partido en busca del pase a cuartos de final.

Horarios y canales para ver Portugal vs España por Mundial 2026. Foto: composición Líbero/IG

PUEDES VER: ¿A qué hora juega España vs Portugal y dónde ver partido de Ronaldo y Lamine Yamal por el Mundial 2026?

Canal para ver Argentina vs Egipto por el Mundial desde Perú

Para seguir este encuentro desde Perú, podrás verlo por la señal de DirecTV, mientras que vía streaming estará disponible en DGO y Paramount+.

Canales internacionales para ver Argentina vs Egipto por el Mundial

Si te encuentras fuera de Perú, podrás verlo mediante las siguientes señales:

  • Argentina: Televisión Pública, TyC Sports Argentina, Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium Argentina, Paramount+
  • Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play
  • Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Disney+ Premium Sur, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+
  • Paraguay: GEN, Tigo, Unicanal
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium Argentina, AUF TV, Paramount+
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Eleven, Disney+ Premium Sur, Inter

¿Cuándo y a qué hora juega Argentina vs Egipto?

El partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 se disputará el martes 7 de julio desde las 11.00 a. m. (hora de Perú) en el Mercedes-Benz Stadium.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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