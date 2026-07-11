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Alineaciones Argentina vs Suiza por cuartos del Mundial 2026: así forma la albiceleste con Messi

Argentina vs Suiza jugarán HOY por los cuartos de final del Mundial con Lionel Messi como el gran protagonista. Conoce los onces que alistan ambos elencos.

Angel Curo
Alineaciones Argentina vs Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026
Alineaciones Argentina vs Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 | Composición: Líbero
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Argentina y Suiza protagonizarán uno de los partidos más importantes de los cuartos de final del Mundial 2026. La Albiceleste llega ilusionada tras su última remontada y por contar en sus filas con Lionel Messi. Por su parte, los suizos buscarán eliminar a otra selección sudamericana y hacer historia. Conoce las formaciones que alistan ambos elencos.

Revisa la tabla de goleadores del Mundial 2026 por el Botín de Oro.

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Alineación de Argentina

  • Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

El cuadro comandado por Lionel Scaloni llega sumamente enfocado en conseguir el bicampeonato mundial y la reciente clasificación agónica ante Egipto le ha dado un gran impulso anímico. En su esquema no se esperan grandes cambios, empezando por la permanencia de Dibu Martínez en el arco.

Lionel Messi, Selección Argentina.

Lionel Messi comandará a Argentina en su duelo ante Suiza

La defensa se mantendrá y buscará aprovechar las condiciones de Lisandro Martínez y Cuti Romero. Asimismo, la presencia de una de las figuras del último partido es 100% segura: Enzo Fernández. El volante anotó el último gol ante Egipto y su vehemencia para disputar cada balón es vital.

No obstante, sin duda todo el ataque pasará por los pies de Lionel Messi, quien a sus 39 años sigue siendo determinante y es el máximo goleador en la historia de los mundiales. Además, ha marcado en todos los partidos de su selección.

Alineación de Suiza

  • Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder o Djibril Sow, Rubén Vargas; y Breel Embolo.

Suiza logró clasificar a esta instancia tras eliminar a Colombia en la tanda de penales, donde mostró especial frialdad y precisión. Por ello, se ilusiona con seguir haciendo historia en el torneo bajo el liderazgo de su capitán, Granit Xhaka.

Selección de Suiza, Mundial 2026

Suiza clasificó a los cuartos de final tras vencer a Colombia en penales.

La 'Nati' también tiene un equipo muy compacto, con Akanji y Elvedi en un nivel excepcional en defensa. Sin embargo, su jugador más peligroso es Johan Manzambi, una joya de 20 años que ya suma tres goles en el torneo, aunque lo más seguro es que empiece en el banco.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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