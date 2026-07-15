Croacia envía carta a la FIFA y exige explicaciones tras su eliminación del Mundial 2026
La Federación Croata exige a la FIFA explicar varias decisiones arbitrales y del VAR que, según denuncian, afectaron el resultado del partido ante Portugal.
La Federación Croata de Fútbol (HNS, por sus siglas en croata Hrvatski nogometni savez), envió una carta a la FIFA exigiendo explicaciones sobre varias decisiones arbitrales y del VAR que, según indican, habrían influido directamente en su eliminación del Mundial 2026, específicamente, en la derrota ante Portugal por los dieciseisavos de final.
En la misiva, la HNS denuncia que varias de estas decisiones influyeron en su eliminación ante los lusos. El diario deportivo croata 'Sportske novosti' publicó la carta enviada al máximo ente del fútbol, en la que se menciona la anulación de tres goles durante el segundo tiempo y el penal concedido a Portugal tras la revisión del VAR.
El gol anulado
Uno de los principales reclamos recae en la anulación del gol de Josko Gvardiol al minuto 103 por una supuesta posición adelantada de Mario Pašalić. De haberse validado el tanto, Croacia hubiera igualado el marcador y forzado el alargue, situación que no se concretó.
Croacia fue eliminada en dieciseisavos de final a manos de Portugal.
Explicación de la FIFA
Cabe precisar que la FIFA respondió a este reclamo en específico y explicó que la acción fue resuelta gracias a la tecnología connected ball integrada en el centro del balón, el cual permitió confirmar la posición adelantada por un contacto previo del jugador Igor Matanović. No obstante, la HNS rechazó los argumentos de la FIFA y en su carta refutó concluyendo que resulta “fundamentalmente erróneo que una vibración casi imperceptible registrada por un sensor pueda decidir el resultado de un partido de tanta importancia”.
Partidos de Croacia en el Mundial 2026
- 17/06 versus Inglaterra (derrota por 4-2)
- 23/06 versus Panamá (victoria por 1-0)
- 27/06 versus Ghana (victoria por 2-1)
- 02/07 versus Portugal (derrota y eliminación por 2-1)
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