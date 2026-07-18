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¿Viene a Conmebol? Xavi Hernández sueña con dirigir a una selección: "Me encajaría"

Xavi Hernández habló sobre su futuro y dejó claro que le seduce dirigir una selección, desatando rumores sobre un posible destino en Sudamérica.

Eduardo Chirinos
Xavi Hernández busca dirigir a una selección nacional
Xavi Hernández busca dirigir a una selección nacional | Foto: Composición Líbero
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Xavi Hernández se pronunció a pocas horas de la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Más allá de la expectativa por este encuentro definitorio, el exjugador y hoy entrenador de fútbol habló sobre el próximo reto que le gustaría asumir en su carrera profesional y dejó sorprendido a más de uno con sus declaraciones.

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Xavi Hernández quiere dirigir a una selección

En una entrevista con RNE, el también exjugador del Barcelona confesó que le gustaría dar el siguiente paso en su faceta como entrenador dirigiendo una selección nacional, y precisó que dicha posibilidad le permitiría disponer de más tiempo para estar con su familia.

“Me encajaría a nivel familiar una selección. Un club no me permitiría tanto estar con mi familia, que tengo críos pequeños. Lo digo abiertamente que me encajaría. Tengo ganas de participar a nivel de entrenador en un Mundial, una Eurocopa, una Copa de África, una Copa de Asia”, confesó Xavi.

Xavi Hernández como entrenador

Cabe precisar que, como entrenador, Xavi Hernández dirigió a dos equipos: Al-Sadd de Catar y el Barcelona de España, logrando conseguir un total de 9 títulos durante su paso por ambos equipos. A continuación, te detallamos todos los títulos que ha ganado el español en lo que va de su corta carrera como estratega.

Xavi Hernández

Xavi Hernández ganó LaLiga 2023 con el Barcelona.

Con el Al-Sadd

  • Liga de Catar (2020-2021)
  • Copa del Emir de Catar (2020, 2021)
  • Copa de la Liga de Catar (2019-2020)
  • Supercopa de Catar (2019)
  • Ooredoo Cup (2020, 2021)

Con el Barcelona

  • LaLiga (2022-2023)
  • Supercopa de España (2023)
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