¿Viene a Conmebol? Xavi Hernández sueña con dirigir a una selección: "Me encajaría"
Xavi Hernández habló sobre su futuro y dejó claro que le seduce dirigir una selección, desatando rumores sobre un posible destino en Sudamérica.
Xavi Hernández se pronunció a pocas horas de la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Más allá de la expectativa por este encuentro definitorio, el exjugador y hoy entrenador de fútbol habló sobre el próximo reto que le gustaría asumir en su carrera profesional y dejó sorprendido a más de uno con sus declaraciones.
Xavi Hernández quiere dirigir a una selección
En una entrevista con RNE, el también exjugador del Barcelona confesó que le gustaría dar el siguiente paso en su faceta como entrenador dirigiendo una selección nacional, y precisó que dicha posibilidad le permitiría disponer de más tiempo para estar con su familia.
“Me encajaría a nivel familiar una selección. Un club no me permitiría tanto estar con mi familia, que tengo críos pequeños. Lo digo abiertamente que me encajaría. Tengo ganas de participar a nivel de entrenador en un Mundial, una Eurocopa, una Copa de África, una Copa de Asia”, confesó Xavi.
Xavi Hernández como entrenador
Cabe precisar que, como entrenador, Xavi Hernández dirigió a dos equipos: Al-Sadd de Catar y el Barcelona de España, logrando conseguir un total de 9 títulos durante su paso por ambos equipos. A continuación, te detallamos todos los títulos que ha ganado el español en lo que va de su corta carrera como estratega.
Xavi Hernández ganó LaLiga 2023 con el Barcelona.
Con el Al-Sadd
- Liga de Catar (2020-2021)
- Copa del Emir de Catar (2020, 2021)
- Copa de la Liga de Catar (2019-2020)
- Supercopa de Catar (2019)
- Ooredoo Cup (2020, 2021)
Con el Barcelona
- LaLiga (2022-2023)
- Supercopa de España (2023)
¡Vamos al Circo!
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