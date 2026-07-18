¿Viene a Conmebol? Xavi Hernández sueña con dirigir a una selección: "Me encajaría"

Xavi Hernández se pronunció a pocas horas de la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Más allá de la expectativa por este encuentro definitorio, el exjugador y hoy entrenador de fútbol habló sobre el próximo reto que le gustaría asumir en su carrera profesional y dejó sorprendido a más de uno con sus declaraciones.

Xavi Hernández quiere dirigir a una selección

En una entrevista con RNE, el también exjugador del Barcelona confesó que le gustaría dar el siguiente paso en su faceta como entrenador dirigiendo una selección nacional, y precisó que dicha posibilidad le permitiría disponer de más tiempo para estar con su familia.

“Me encajaría a nivel familiar una selección. Un club no me permitiría tanto estar con mi familia, que tengo críos pequeños. Lo digo abiertamente que me encajaría. Tengo ganas de participar a nivel de entrenador en un Mundial, una Eurocopa, una Copa de África, una Copa de Asia”, confesó Xavi.

Xavi Hernández como entrenador

Cabe precisar que, como entrenador, Xavi Hernández dirigió a dos equipos: Al-Sadd de Catar y el Barcelona de España, logrando conseguir un total de 9 títulos durante su paso por ambos equipos. A continuación, te detallamos todos los títulos que ha ganado el español en lo que va de su corta carrera como estratega.

Xavi Hernández ganó LaLiga 2023 con el Barcelona.

Con el Al-Sadd

Liga de Catar (2020-2021)

Copa del Emir de Catar (2020, 2021)

Copa de la Liga de Catar (2019-2020)

Supercopa de Catar (2019)

Ooredoo Cup (2020, 2021)

Con el Barcelona