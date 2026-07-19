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Rabiot arremete contra sus compañeros tras derrota ante Inglaterra: "Vi comportamientos..."

Adrien Rabiot no ocultó su molestia tras la derrota de Francia frente a Inglaterra y lanzó una fuerte crítica hacia sus compañeros por la actitud mostrada.

Eduardo Chirinos
Adrien Rabiot cuestionó la actitud de sus compañeros tras la derrota ante Inglaterra.
Adrien Rabiot cuestionó la actitud de sus compañeros tras la derrota ante Inglaterra. | Foto: EFE
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Francia perdió ante Inglaterra por 6-4 en el Hard Rock Stadium, en un partido que definió al tercer puesto del Mundial 2026. El resultado adverso no cayó nada bien en la interna de uno de los equipos que era candidato al título, especialmente en Adrien Rabiot, quien no dudó en criticar duramente la actitud de algunos de sus compañeros tras la derrota ante los ingleses.

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Adrien Rabiot cuestionó el comportamiento de sus compañeros

En declaraciones para BeIN Sports, el futbolista del AC Milan cuestionó la forma como sus compañeros de selección afrontaron el duelo ante los británicos, especialmente en el primer tiempo, cuando los dirigidos por Thomas Tuchel ganaban por un abultado 4-0.

Vi comportamientos de ciertos jugadores que nunca antes había visto. Es decepcionante, porque era el último partido para dejar una buena imagen en esta competición. Hay mucha decepción tras la derrota ante España (en semifinales), pero había que cumplir con el trabajo hasta el final y no podíamos permitirnos bajar los brazos de esa manera”, dijo Rabiot.

Asimismo, el centrocampista de 31 años, quien fue titular ante los ingleses, reveló que este tema en cuestión fue conversado en el camerino durante el entretiempo: "Hablamos en el descanso y coincidimos en que debíamos mostrar orgullo; las cosas mejoraron mucho en la segunda parte, ya que la actitud mostrada en la primera mitad fue inaceptable", añadió.

Francia

Francia perdió ante Inglaterra por 6-4

El adiós de Didier Deschamps

Cabe precisar que, tras el partido ante Inglaterra, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció a través de sus redes sociales la salida de Didier Deschamps como director técnico de Les Bleus. El experimentado entrenador dejará el banquillo de los galos tras más de 14 años al mando del equipo.

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