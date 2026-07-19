- Hoy:
- Partidos de hoy
- Argentina vs España
- Alianza Lima vs Sport Huancayo
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
Rabiot arremete contra sus compañeros tras derrota ante Inglaterra: "Vi comportamientos..."
Adrien Rabiot no ocultó su molestia tras la derrota de Francia frente a Inglaterra y lanzó una fuerte crítica hacia sus compañeros por la actitud mostrada.
Francia perdió ante Inglaterra por 6-4 en el Hard Rock Stadium, en un partido que definió al tercer puesto del Mundial 2026. El resultado adverso no cayó nada bien en la interna de uno de los equipos que era candidato al título, especialmente en Adrien Rabiot, quien no dudó en criticar duramente la actitud de algunos de sus compañeros tras la derrota ante los ingleses.
PUEDES VER: Argentina vs. España EN VIVO por Final del Mundial 2026: a qué hora juega, en qué canal ver y pronóstico
Adrien Rabiot cuestionó el comportamiento de sus compañeros
En declaraciones para BeIN Sports, el futbolista del AC Milan cuestionó la forma como sus compañeros de selección afrontaron el duelo ante los británicos, especialmente en el primer tiempo, cuando los dirigidos por Thomas Tuchel ganaban por un abultado 4-0.
“Vi comportamientos de ciertos jugadores que nunca antes había visto. Es decepcionante, porque era el último partido para dejar una buena imagen en esta competición. Hay mucha decepción tras la derrota ante España (en semifinales), pero había que cumplir con el trabajo hasta el final y no podíamos permitirnos bajar los brazos de esa manera”, dijo Rabiot.
Asimismo, el centrocampista de 31 años, quien fue titular ante los ingleses, reveló que este tema en cuestión fue conversado en el camerino durante el entretiempo: "Hablamos en el descanso y coincidimos en que debíamos mostrar orgullo; las cosas mejoraron mucho en la segunda parte, ya que la actitud mostrada en la primera mitad fue inaceptable", añadió.
Francia perdió ante Inglaterra por 6-4
El adiós de Didier Deschamps
Cabe precisar que, tras el partido ante Inglaterra, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció a través de sus redes sociales la salida de Didier Deschamps como director técnico de Les Bleus. El experimentado entrenador dejará el banquillo de los galos tras más de 14 años al mando del equipo.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 38.50