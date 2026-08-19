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Presidente del Atlético de Madrid contundente sobre Julián Álvarez tras no dejarlo ir al Barcelona: "No sé si pedirá perdón"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, se refirió a si Julián Álvarez le pedirá perdón a los hinchas colchoneros por su intención de dejar el club.

Gary Huaman
Julián Álvarez continuará vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid.
Julián Álvarez continuará vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid. | Foto: AFP
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La novela entre Julián Álvarez y FC Barcelona parece haber llegado a su final. Con el inicio de la temporada regular de LaLiga y la negativa de la venta del argentino por parte del Atlético de Madrid, el delantero de la selección argentina seguirá vistiendo la camiseta rojiblanca y no podrá cumplir su sueño de ser futbolista culé.

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En la previa del partido ante Málaga por el arranque del torneo español, en el que Julián Álvarez no fue convocado por el entrenador Diego Simeone, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, se refirió a la 'Araña' y fue contundente al decir que no sabe si es que le pedirá perdón a la hinchada colchonera, pero que volverá a ganárselos en cuestión de dos partidos.

"Al Barcelona ya le dijimos que, en principio, no se vendía. Que era un jugador nuestro y que es una pieza importante de nuestro equipo", comentó el mandamás ante la prensa. "Y como pieza importante, le queremos, que remos que esté con nosotros", añadió Cerezo para después señalar: "Creo que va a hacer una temporada magnífica".

Julián Álvarez tiene contrato con Atlético de Madrid hasta 2030.

Julián Álvarez tiene contrato con Atlético de Madrid hasta 2030.

Al ser consultado sobre si el futbolista ofrecerá disculpas a la hinchada colchonera por su declaración de querer salir y jugar en el FC Barcelona, el presidente fue contundente: "Yo ya no sé si pedirá perdón, pero Julián es una persona excelente. Seguro, segurísimo de que se ganará a la afición, en dos partidos".

Finalmente, subrayó que Álvarez es futbolista colchonero y que no se irá del cuadro madrileño: "Julián es jugador del Atlético de Madrid, tiene contrato con el Atlético de Madrid, está entrenando con el Atlético de Madrid y se está preparando para hacer una temporada magnífica y maravillosa".

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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