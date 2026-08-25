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Alineaciones Real Madrid vs Real Sociedad por LaLiga: El posible once de Mourinho con Yan Diomande

Real Madrid enfrenta a la Real Sociedad por la fecha reprogramada de LaLiga. Mourinho busca mantener el buen inicio en el Bernabéu.

Antonio Vidal
Alineaciones Real Madrid vs Real Sociedad por LaLiga. Foto: composición Líbero/IG
Alineaciones Real Madrid vs Real Sociedad por LaLiga. Foto: composición Líbero/IG
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Real Madrid se enfrentará a la Real Sociedad por la fecha 1 de LaLiga, jornada que fue reprogramada debido a la cantidad de jugadores madridistas que llegaron a instancias avanzadas del Mundial. El equipo de José Mourinho llega con la intención de sostener el buen arranque logrado en su debut contra el Espanyol y convertir su estadio en una fortaleza desde el primer partido. Por ello, para este encuentro, el DT portugués podría alinear a Yan Diomande de titular.

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Alineaciones de Real Madrid vs Real Sociedad

Para este encuentro, Mourinho saldría al terreno de juego con un potente ataque conformado por Vinicíus, Diomande, Bellingham y Mbappé en la delantera.

  • Courtois, Cucurella, Huijsen, Konaté, Trent, Valverde, Bernardo, Vinicíus, Bellingham, Y. Diomande, Mbappé.

Por su parte, los blanquiazules saldrán al campo con un once que buscará conseguir al menos un punto tras lo que fue su derrota ante Real Betis.

  • Ramiro, Gomez, Zubeldía, Martín, Aramburu, Barrenetzea, Sucic, Herrera, Kubo, Oskarsson, Soler.

¿Cómo ver Real Madrid vs Real Sociedad por LaLiga?

Para ver este compromiso desde territorio peruano, se podrá seguir por la señal de ESPN y mediante la plataforma de streaming Disney+, este miércoles 26 desde las 2.00 p. m.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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