Alineaciones Real Madrid vs Real Sociedad por LaLiga: El posible once de Mourinho con Yan Diomande
Real Madrid enfrenta a la Real Sociedad por la fecha reprogramada de LaLiga. Mourinho busca mantener el buen inicio en el Bernabéu.
Real Madrid se enfrentará a la Real Sociedad por la fecha 1 de LaLiga, jornada que fue reprogramada debido a la cantidad de jugadores madridistas que llegaron a instancias avanzadas del Mundial. El equipo de José Mourinho llega con la intención de sostener el buen arranque logrado en su debut contra el Espanyol y convertir su estadio en una fortaleza desde el primer partido. Por ello, para este encuentro, el DT portugués podría alinear a Yan Diomande de titular.
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Alineaciones de Real Madrid vs Real Sociedad
Para este encuentro, Mourinho saldría al terreno de juego con un potente ataque conformado por Vinicíus, Diomande, Bellingham y Mbappé en la delantera.
- Courtois, Cucurella, Huijsen, Konaté, Trent, Valverde, Bernardo, Vinicíus, Bellingham, Y. Diomande, Mbappé.
Por su parte, los blanquiazules saldrán al campo con un once que buscará conseguir al menos un punto tras lo que fue su derrota ante Real Betis.
- Ramiro, Gomez, Zubeldía, Martín, Aramburu, Barrenetzea, Sucic, Herrera, Kubo, Oskarsson, Soler.
¿Cómo ver Real Madrid vs Real Sociedad por LaLiga?
Para ver este compromiso desde territorio peruano, se podrá seguir por la señal de ESPN y mediante la plataforma de streaming Disney+, este miércoles 26 desde las 2.00 p. m.
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