Alineaciones Real Madrid vs Real Sociedad por LaLiga: El posible once de Mourinho con Yan Diomande

Real Madrid se enfrentará a la Real Sociedad por la fecha 1 de LaLiga, jornada que fue reprogramada debido a la cantidad de jugadores madridistas que llegaron a instancias avanzadas del Mundial. El equipo de José Mourinho llega con la intención de sostener el buen arranque logrado en su debut contra el Espanyol y convertir su estadio en una fortaleza desde el primer partido. Por ello, para este encuentro, el DT portugués podría alinear a Yan Diomande de titular.

Alineaciones de Real Madrid vs Real Sociedad

Para este encuentro, Mourinho saldría al terreno de juego con un potente ataque conformado por Vinicíus, Diomande, Bellingham y Mbappé en la delantera.

Courtois, Cucurella, Huijsen, Konaté, Trent, Valverde, Bernardo, Vinicíus, Bellingham, Y. Diomande, Mbappé.

Por su parte, los blanquiazules saldrán al campo con un once que buscará conseguir al menos un punto tras lo que fue su derrota ante Real Betis.

Ramiro, Gomez, Zubeldía, Martín, Aramburu, Barrenetzea, Sucic, Herrera, Kubo, Oskarsson, Soler.

¿Cómo ver Real Madrid vs Real Sociedad por LaLiga?

Para ver este compromiso desde territorio peruano, se podrá seguir por la señal de ESPN y mediante la plataforma de streaming Disney+, este miércoles 26 desde las 2.00 p. m.