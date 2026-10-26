Wilder Cartagena reveló su futuro en Orlando City de la MLS: "No depende de mí"

Wilder Cartagena atraviesa un momento especial en Orlando City, donde acaba de alcanzar los 100 partidos con la camiseta de los ‘Leones’. En medio de este logro, el mediocampista peruano se refirió a su futuro en el club de la MLS y confesó que le gustaría extender su vínculo, aunque dejó claro que las negociaciones están en manos de su representante.

Wilder Cartagena dio detalles sobre su futuro en Orlando City de la MLS

En declaraciones a Alonso El Inca, Cartagena explicó que prefiere concentrarse en su rendimiento dentro del campo y dejar los asuntos contractuales a quienes se encargan de su representación. "Ese tema siempre lo dejo encargado a mi representante, prefiero solo enfocarme en el tema futbolístico, que es lo más importante", señaló el mundialista nacional.

Asimismo, el volante de 32 años expresó su satisfacción por formar parte del conjunto estadounidense y manifestó su intención de seguir aportando al equipo. “Estoy muy feliz acá, quisiera continuar, pero eso no depende de mí, me queda hacer las cosas bien y ayudar al equipo a estar lo más arriba posible”, sostuvo el futbolista, quien busca mantener su buen nivel en la competencia norteamericana.

De esta manera, Cartagena dejó en claro que su prioridad es seguir creciendo futbolísticamente, tanto en Orlando City como con la selección nacional. Mientras espera novedades sobre su futuro contractual, el volante continúa enfocado en contribuir al rendimiento de su equipo en la Major League Soccer (MLS).

¿Cómo le va a Wilder Cartagena en Orlando City?

Wilder Cartagena se incorporó a Orlando City de Estados Unidos en 2024 procedente del Kalba FC de Emiratos Árabes Unidos y, desde entonces, ha disputado 100 encuentros, en los que ha marcado 3 goles y ha brindado 2 asistencias. En 2026, el volante ha participado en 15 de los 31 partidos de la MLS y su contrato vence en diciembre, por lo que su continuidad permanece en duda.