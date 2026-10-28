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Partidos de hoy, jueves 29 de octubre EN VIVO: programación, horarios y dónde ver fútbol
Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, jueves 29 de octubre. Se nos vienen encuentros por Liga 1, Serie A, Saudi Pro League y más.
Este jueves 29 de octubre se realizarán interesantes encuentros por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 como el Sporting Cristal vs Alianza Lima, también por la Carabao Cup de Inglaterra, la Serie A y más torneos. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por la Liga 1
|Partido
|Horario
|Canal
|Los Chankas vs Cusco FC
|1.00 p. m.
|L1 Max y L1 Play
|Sporting Cristal vs Alianza Lima
|3.30 p. m.
|L1 Max y L1 Play
|Melgar vs Comerciantes Unidos
|7.30 p. m.
|L1 Max y L1 Play
Partidos de hoy por la Serie A
|Partido
|Horario
|Canal
|Frosinone vs Lecce
|12.00 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
|Fiorentina vs Atalanta
|2.45 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
Partidos de hoy por el Mundial Femenino Sub-17
|Partido
|Horario
|Canal
|China vs Francia
|10.00 a. m.
|DSports y DGO
|Nigeria vs México
|10.00 a. m.
|Tigo Sports y DAZN
|España vs Estados Unidos
|1.00 p. m.
|DSports y DGO
|Japón vs Kenia
|1.00 p. m.
|Tigo Sports y DAZN
Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita
|Partido
|Horario
|Canal
|Al Khaleej vs Al Hazem
|9.35 a. m.
|Bet365
|Al Nassr vs Al Kholood
|1.00 p. m.
|Bet365
|Al Riyadh vs Al Qadsiah
|1.00 p. m.
|Bet365
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Partido
|Horario
|Canal
|Atlético Mineiro vs Cruzeiro
|5.30 p. m.
|Fanatiz y Premiere
|Vasco vs Flamengo
|6.00 p. m.
|Fanatiz y Tigo Sports
|Gremio vs Athletico Paranaense
|7.30 p. m.
|Fanatiz y SporTV
Partidos de hoy por la Primera A de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|América de Cali vs Fortaleza
|6.15 p. m.
|Win+ y Win Play
|Atlético Nacional vs Ind. Santa Fe
|8.30 p. m.
|RCN y Win+
Partidos de hoy por la Copa Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|U. Católica vs LDU Quito
|7.00 p. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Champions League Femenina
|Partido
|Horario
|Canal
|Austria Viena vs Juventus
|12.45 p. m.
|ESPN 4 y Disney+
|Paris FC vs Häcken
|12.45 p. m.
|ESPN 3 y Disney+
|Hoge vs Barcelona
|3.00 p. m.
|Disney+
|Manchester City vs PSG
|3.00 p. m.
|ESPN 3 y Disney+
Partidos de hoy por la Carabao Cup
|Partido
|Horario
|Canal
|Everton vs Newcastle
|2.45 p. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por la CONCACAF Central American Cup
|Partido
|Horario
|Canal
|Alajuelense vs Motagua
|9.00 p. m.
|Disney+
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