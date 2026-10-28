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Tabla del acumulado de la Liga 1 2026
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Así va la tabla del Clausura por la fecha 14

Partidos de hoy, jueves 29 de octubre EN VIVO: programación, horarios y dónde ver fútbol

Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, jueves 29 de octubre. Se nos vienen encuentros por Liga 1, Serie A, Saudi Pro League y más.

Gary Huaman
Revisa acá la programación de los partidos de este jueves 29 de octubre.
Revisa acá la programación de los partidos de este jueves 29 de octubre. | Foto: composición Líbero
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Este jueves 29 de octubre se realizarán interesantes encuentros por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 como el Sporting Cristal vs Alianza Lima, también por la Carabao Cup de Inglaterra, la Serie A y más torneos. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Tabla acumulada de la Liga 1 2026: clasificación por la fecha 14 del Torneo Clausura

PUEDES VER: Acumulado de la Liga 1 2026: así va la tabla en esta fecha 14 del Torneo Clausura

Partidos de hoy por la Liga 1

PartidoHorarioCanal
Los Chankas vs Cusco FC1.00 p. m.L1 Max y L1 Play
Sporting Cristal vs Alianza Lima3.30 p. m.L1 Max y L1 Play
Melgar vs Comerciantes Unidos7.30 p. m.L1 Max y L1 Play

Partidos de hoy por la Serie A

PartidoHorarioCanal
Frosinone vs Lecce12.00 p. m.ESPN 2 y Disney+
Fiorentina vs Atalanta2.45 p. m.ESPN 2 y Disney+

Partidos de hoy por el Mundial Femenino Sub-17

PartidoHorarioCanal
China vs Francia10.00 a. m.DSports y DGO
Nigeria vs México10.00 a. m.Tigo Sports y DAZN
España vs Estados Unidos1.00 p. m.DSports y DGO
Japón vs Kenia1.00 p. m.Tigo Sports y DAZN

Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita

PartidoHorarioCanal
Al Khaleej vs Al Hazem9.35 a. m.Bet365
Al Nassr vs Al Kholood1.00 p. m.Bet365
Al Riyadh vs Al Qadsiah1.00 p. m.Bet365

Partidos de hoy por el Brasileirao

PartidoHorarioCanal
Atlético Mineiro vs Cruzeiro5.30 p. m.Fanatiz y Premiere
Vasco vs Flamengo6.00 p. m.Fanatiz y Tigo Sports
Gremio vs Athletico Paranaense7.30 p. m.Fanatiz y SporTV

Partidos de hoy por la Primera A de Colombia

PartidoHorarioCanal
América de Cali vs Fortaleza6.15 p. m.Win+ y Win Play
Atlético Nacional vs Ind. Santa Fe8.30 p. m.RCN y Win+

Partidos de hoy por la Copa Ecuador

PartidoHorarioCanal
U. Católica vs LDU Quito7.00 p. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por la Champions League Femenina

PartidoHorarioCanal
Austria Viena vs Juventus12.45 p. m.ESPN 4 y Disney+
Paris FC vs Häcken12.45 p. m.ESPN 3 y Disney+
Hoge vs Barcelona3.00 p. m.Disney+
Manchester City vs PSG3.00 p. m.ESPN 3 y Disney+

Partidos de hoy por la Carabao Cup

PartidoHorarioCanal
Everton vs Newcastle2.45 p. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la CONCACAF Central American Cup

PartidoHorarioCanal
Alajuelense vs Motagua9.00 p. m.Disney+
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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