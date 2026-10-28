Partidos de hoy, jueves 29 de octubre EN VIVO: programación, horarios y dónde ver fútbol

Este jueves 29 de octubre se realizarán interesantes encuentros por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 como el Sporting Cristal vs Alianza Lima, también por la Carabao Cup de Inglaterra, la Serie A y más torneos. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Partidos de hoy por la Liga 1

Partido Horario Canal Los Chankas vs Cusco FC 1.00 p. m. L1 Max y L1 Play Sporting Cristal vs Alianza Lima 3.30 p. m. L1 Max y L1 Play Melgar vs Comerciantes Unidos 7.30 p. m. L1 Max y L1 Play

Partidos de hoy por la Serie A

Partido Horario Canal Frosinone vs Lecce 12.00 p. m. ESPN 2 y Disney+ Fiorentina vs Atalanta 2.45 p. m. ESPN 2 y Disney+

Partidos de hoy por el Mundial Femenino Sub-17

Partido Horario Canal China vs Francia 10.00 a. m. DSports y DGO Nigeria vs México 10.00 a. m. Tigo Sports y DAZN España vs Estados Unidos 1.00 p. m. DSports y DGO Japón vs Kenia 1.00 p. m. Tigo Sports y DAZN

Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita

Partido Horario Canal Al Khaleej vs Al Hazem 9.35 a. m. Bet365 Al Nassr vs Al Kholood 1.00 p. m. Bet365 Al Riyadh vs Al Qadsiah 1.00 p. m. Bet365

Partidos de hoy por el Brasileirao

Partido Horario Canal Atlético Mineiro vs Cruzeiro 5.30 p. m. Fanatiz y Premiere Vasco vs Flamengo 6.00 p. m. Fanatiz y Tigo Sports Gremio vs Athletico Paranaense 7.30 p. m. Fanatiz y SporTV

Partidos de hoy por la Primera A de Colombia

Partido Horario Canal América de Cali vs Fortaleza 6.15 p. m. Win+ y Win Play Atlético Nacional vs Ind. Santa Fe 8.30 p. m. RCN y Win+

Partidos de hoy por la Copa Ecuador

Partido Horario Canal U. Católica vs LDU Quito 7.00 p. m. DSports y DGO

Partidos de hoy por la Champions League Femenina

Partido Horario Canal Austria Viena vs Juventus 12.45 p. m. ESPN 4 y Disney+ Paris FC vs Häcken 12.45 p. m. ESPN 3 y Disney+ Hoge vs Barcelona 3.00 p. m. Disney+ Manchester City vs PSG 3.00 p. m. ESPN 3 y Disney+

Partidos de hoy por la Carabao Cup

Partido Horario Canal Everton vs Newcastle 2.45 p. m. ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la CONCACAF Central American Cup