Cristiano Ronaldo y el claro discurso a sus compañeros de Manchester United

Según apunta el medio inglés The Sun, la charla de de Cristiano Ronaldo fue muy bien recibido por todos sus compañeros. "El discurso fue muy poderoso y edificante. Todo el grupo y el cuerpo técnico escuchó en silencio. Les dijo a sus compañeros: 'He vuelto al Manchester United por dos razones. La primera es porque amo al club. La segunda es que me encanta la mentalidad ganadora que se respira en las filas de este equipo'", apunta la fuente en mención.