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Real Madrid - Inter de Milán: día, hora y canal para ver el debut en la Champions League

El Real Madrid de José Mourinho busca recuperarse tras su derrota ante el Betis, mientras que el Inter llega con tres victorias consecutivas. Hora y canal para ver la Champions.

Sandra Morales
Real Madrid debuta en la Champions League contra el Inter de Milán
Real Madrid debuta en la Champions League contra el Inter de Milán | FOTO: LIBERO
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La primera fecha de la fase grupal de la UEFA Champions League 2026-27 nos depara emocionantes choques. Uno de los enfrentamientos más destacados será entre el Real Madrid y el Inter de Milán. Estos equipos son fuertes aspirantes al título.

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El equipo de José Mourinho, que recientemente sufrió su primer revés de la temporada contra Betis, buscará reponerse y comenzar con buen pie en la competición internacional. Por otro lado, el conjunto italiano llega al encuentro con una destacada racha de tres victorias consecutivas en la Serie A.

¿Cuándo se disputa el partido Real Madrid - Inter de Milán?

El enfrentamiento entre Real Madrid e Inter por la primera fecha de la Champions League 2026-27 se jugará el martes 8 de septiembre en el Santiago Bernabéu (España).

¿A qué hora juegan Real Madrid - Inter de Milán en la Champions League?

En Perú, el partido entre los equipos de José Mourinho y Cristian Chivu se podrá seguir a las 2:00 p.m. Para conocer la hora en otros países, revisa la siguiente lista.

  • Costa Rica, México: 1:00 p.m.
  • Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D.C.): 3:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Chile: 3:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4:00 p.m.
  • España: 9:00 p.m.

¿Dónde ver Real Madrid - Inter de Milán?

La transmisión del encuentro por la Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Brasil).

  • Sudamérica: ESPN, Disney Plus
  • Brasil: TNT Sports
  • Centroamérica y México: TNT Sports, Disney Plus
  • Estados Unidos: Paramount+, DAZN
  • España: Movistar Liga de Campeones, DAZN.

Historial de encuentros entre Real Madrid e Inter de Milán

A continuación, los resultados de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos clubes en la Champions League y encuentros amistosos.

  • Real Madrid 2-0 Inter | 7.12.21 | Champions League
  • Inter 0-1 Real Madrid | 15.09.21 | Champions League
  • Inter 0-2 Real Madrid | 25.11.20 | Champions League
  • Real Madrid 3-2 Inter | 3.11.20 | Champions League
  • Real Madrid 3-0 Inter | 27.07.15 | Amistoso internacional
Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

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