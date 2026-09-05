La primera fecha de la fase grupal de la UEFA Champions League 2026-27 nos depara emocionantes choques. Uno de los enfrentamientos más destacados será entre el Real Madrid y el Inter de Milán. Estos equipos son fuertes aspirantes al título.

El equipo de José Mourinho, que recientemente sufrió su primer revés de la temporada contra Betis, buscará reponerse y comenzar con buen pie en la competición internacional. Por otro lado, el conjunto italiano llega al encuentro con una destacada racha de tres victorias consecutivas en la Serie A.

¿Cuándo se disputa el partido Real Madrid - Inter de Milán?

El enfrentamiento entre Real Madrid e Inter por la primera fecha de la Champions League 2026-27 se jugará el martes 8 de septiembre en el Santiago Bernabéu (España).

¿A qué hora juegan Real Madrid - Inter de Milán en la Champions League?

En Perú, el partido entre los equipos de José Mourinho y Cristian Chivu se podrá seguir a las 2:00 p.m. Para conocer la hora en otros países, revisa la siguiente lista.

Costa Rica, México: 1:00 p.m.

Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D.C.): 3:00 p.m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 3:00 p.m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

¿Dónde ver Real Madrid - Inter de Milán?

La transmisión del encuentro por la Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Brasil).

Sudamérica: ESPN, Disney Plus

Brasil: TNT Sports

Centroamérica y México: TNT Sports, Disney Plus

Estados Unidos: Paramount+, DAZN

España: Movistar Liga de Campeones, DAZN.

Historial de encuentros entre Real Madrid e Inter de Milán

A continuación, los resultados de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos clubes en la Champions League y encuentros amistosos.