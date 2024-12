Daniel Kanashiro ilusionado con nuevos elementos en la Selección Peruana

"Ya no es la selección de Farfán, ya no es la selección de Paolo que no está, porque no está Advíncula tampoco. Entonces, se vieron nombres, más allá de la trascendencia que tiene en lo colectivo, que, para, de repente todo el mundo, no eran tan idóneos como el caso de Corzo de lateral derecho. por ejemplo, el hecho de tenerlo a Peña como titular acompañando a Cueva. Los dos '9' que tiene hoy Perú presentes con capacidad goleadora como el caso de Lapadula y Ormeño también, sumado a Valera que viene de la Liga Profesional del Fútbol Peruano", apuntó el relator en 'Fútbol Total', el show futbolero número 1 de Latinoamérica.