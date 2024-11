Universitario disputará la Copa Libertadores en el Estadio Nacional luego de 22 años

Sin embargo, hubo una noticia que no le cayó tan bien a los cremas en relación a su localía. Como se sabe, Universitario arrancará su participación en la Fase 2 en condición visitante el 23 de febrero, mientras que el duelo de vuelta será en Lima el próximo 2 de marzo.

Y en referencia a ese último partido mencionado, la Conmebol ha indicado que Universitario será local en el Estadio Nacional de Lima y no podrá hacerlo en su casa, el Monumental, como lo ha hecho en los últimos años.

Al estar el Monumental, por el momento, no apto, Universitario tendrá acción en la Copa Libertadores en el Nacional, la casa de la 'sele', luego de 22 años. La última vez que jugó por dicho torneo fue en el 2000 ante Junior, cuatro meses antes de que se inaugurara el Estadio Monumental.

La razón principal por la que el conjunto merengue no podría disputar estos trascendentales encuentros en dicho recinto deportivo, se debe a que no cumpliría con algunos requisitos de iluminación.

"El problema radica en la retención de montos que hace Conmebol por no cumplir con requisitos de nivel de iluminación. Todavía no podemos liberar un monto retenido por Conmebol hasta que solucionemos ese tema. No queremos que nos sigan reteniendo, la inversión es de 1 millón de dólares, aproximadamente", indicó Jean Ferrari en redes sociales.