Gustavo Dulanto cuenta su verdad sobre blooper en Copa Libertadores - VIDEO

Cuenta el defensa que le sorprendió haber entrenado desde el primer día con Real Garcilaso y que el técnico, en ese entonces Héctor Tapia, opte por el refuerzo chileno que llegó días antes de los partidos de Copa Libertadores . Sintió bastante fastidio que no lo considerasen para el partido de ida y que en la vuelta todo fue fatal.

En el testimonio de Gustavo Dulanto cuenta que en el partido de vuelta él no fue titular y se la pasó calentando casi todo el partido, visto el resultado a favor (2-1 en el global a favor de Real Garcilaso) y cerca al final no esperaba entrar. Sin embargo, el técnico Héctor Tapia lo llama a los 90' para que ingrese cuando él no estaba del todo listo.