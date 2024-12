Diego Rebaglitati lanza dura crítica a los directivos de Sporting Cristal: "Hay que dar la cara"

“No sé si lo hacen a propósito o no, o si es una política y yo no la he conocido a detalle. Durante todo el día hubieron rumores sobre si el partido se jugaba o no se jugaba, si se jugaba con público o sin público. Tengo entendido que se habían vendido 70, 80% de las entradas. No hubo una persona de Cristal que saliera a hablar, ni si quiera a decir, ‘saben qué, no sabemos lo que pasa’. Necesitamos hablar con alguien del gobierno”, señaló el panelista en el programa Al Ángulo de Movistar Deportes.