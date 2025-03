Prensa argentina dejó polémico mensaje a Alianza Lima tras triunfo a Iquique: "Los peruanos..."

"Y llegó la polémica tras un córner: la pelota dio en el brazo de Guillermo Enrique. La mano ampliaba el volumen del cuerpo. El referí brasileño Flavio Rodríguez de Souza no la vio. Tampoco la asistente, Neuza Back. No se entendió por qué no lo llamaron del VAR a revisión… Esta vez Pipo no puede quejarse por los errores arbitrales. Nadie le cuestiona nada", se lee en Diario Olé de Argentina.