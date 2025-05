DT de Independiente del Valle dejó polémica frase sobre la ‘U’: “No sufrimos tanto como esperé”

Tras el empate 1-1 ante Universitario en el Estadio Monumental, el técnico de Independiente del Valle, Javier Rabanal, analizó lo ocurrido y dejó declaraciones que no pasaron desapercibidas. Si bien elogió la fortaleza ofensiva del cuadro crema, también sorprendió al señalar que su expectativa de ataque rival fue mayor a la que recibió.

“Y nos han hecho el gol en una pelota parada donde hay un tapadón de Villar y el rechazo que cae en uno de ellos, pero en ese juego directo donde son especialistas y uno de los mejores equipos de la competición, no hemos sufrido tanto como cabría esperar”, afirmó Rabanal en zona mixta, y valoró la respuesta de sus dirigidos ante la presión constante del local.

El estratega de IDV también explicó lo difícil que es resistir el ataque de la 'U' durante todo el partido que se disputó en el Estadio Monumental 'U' Marathon: “Universitario alrededor de tu área te pone en una tensión continua. Son 95 o 96 minutos que cuando te despistes en una primera pelota o segunda pelota, te van a hacer gol”.

Finalmente, destacó el trabajo defensivo de sus jugadores en los balones aéreos, con lo que han podido sumar puntos claves en lo que va de la Copa Libertadores, pues tras las cuatro fechas jugadas tiene cinco puntos en el Grupo B y se mantiene en zona de clasificación, después de River que tiene ocho puntos.

“Tenemos buen juego aéreo con Carabajal, pero sobre todo con Luis Zárate. Ahora, ¿Quién es capaz de en 94 o 95 minutos de defender más de 30 pelotas largas? En algunas o no la vas a ganar, o vas a ganar la primera, pero no vas a ganar la segunda porque arriba lo que ellos tienen también de delanteros son dos bestias, son muy fuertes y tú no puedes ganar el 100% de balones aéreas”, finalizó.