Presidente de Cerro sorprende sobre el futuro de Diego Martínez tras vencer a Cristal: "No es..."

Cerro Porteño puso pie y medio en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 tras vencer a Sporting Cristal en Lima. Una de las personas más elogiadas fue el estratega Diego Martínez, quien hace unos días estaba siendo duramente criticado por la hinchada y prensa paraguaya.

En medio de ello, el presidente del 'Ciclón', Juan José Zapag, no dudó en afirmar lo que le deparará al técnico argentino, pese al triunfo ante los celestes que pone al plantel de su dominio entre los 16 mejores equipos de Sudamérica. ¿Continuará al mando de Cerro hasta cumplir contrato?

En palabras al medio "Versus", el mandamás de Cerro Porteño aseguró que la confianza es plena con Diego Martínez. Dado que las críticas han sido constantes en estos tiempos, lo cierto es que ahora los resultados lo avalan y tiene la convicción de seguir potenciando al equipo hasta las últimas instancias.

"No tengo duda de la capacidad del cuerpo técnico, no tengo duda del trabajo y la entrega que tiene Diego Martínez. Por sobre todas las cosas un equipo que va creciendo. Tampoco tengo dudas de que un técnico tiene que asentarse apenas un semestre, que ni se cumplió todavía. Significa que es fundamental nuestro respaldo, no podemos cambiar de técnico cada 6 meses porque el equipo no es lo suficientemente competitivo", aseguró el presidente de Cerro Porteño.

Diego Martínez logró triunfo de Cerro Porteño ante Sporting Cristal.

Presidente de Cerro Porteño defiende a Diego Martínez

Seguido de ello, aclaró que siempre confió en la labor de Diego Martínez desde su llegada a Cerro Porteño. Sabe que al inicio hay un proceso de adaptación, pero que logró sobreponerse ante la presión de la hincha y prensa local.

"Sí se puede cuestionar que más de media docena de partidos o lo perdimos o lo empatamos en los minutos de descuento, eso es absolutamente real. Y bueno, se trabaja en mejorar eso, se trabaja en mejorar también el banco de suplentes para tener mejores alternativas, mayores y mejores, porque finalmente uno necesita del banco porque los partidos y los torneos son agotadores", agregó.