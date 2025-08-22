Universitario y el recórd que le impidió conseguir a Palmeiras por la Copa Libertadores

Universitario cerró su participación en la Copa Libertadores 2025 con un empate sin goles ante Palmeiras en Brasil y más allá de mantenerse en competencia, tuvo una despedida decorosa y ahora piensa en lo que será el clásico ante Alianza Lima por el Torneo Clausura.

Además del adiós dejando una buena impresión, la 'U' puede inflar el pecho por ser el primer equipo de la presente edición que no pierde ante el 'Verdao', que había ganado todos sus seis encuentros en la fase de grupos, además del encuentro de ida en el Monumental U Marathon.

Al solo igualar con los 'cremas', el elenco paulista solo llegó a siete victorias consecutivas y no pudo alcanzar el récord histórico de la competición, que está en nueve triunfos. Este récord lo comparten justamente Palemiras (2021-2022) y Flamengo (2022).

El conjunto dirigido por Abel Ferreira es uno de los principales candidatos al título de la Copa Libertadores y en los cuartos de final se medirá ante River Plate, que dejó en el camino a Libertad por penales.

Universitario cerró su participación en la Copa Libertadores 2025.

Universitario ya piensa en el clásico ante Alianza Lima

Este domingo 24 de agosto, Universitario jugará ante Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 y el duelo se disputará en el Estadio Monumental de Ate.

Recordemos que para los 'cremas' es vital obtener una victoria o complicarán sus chances de obtener el segundo torneo de la temporada y así coronarse tricampeón sin jugar los playoffs.