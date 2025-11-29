0
Palmeiras vs Flamengo por la final de Copa Libertadores
Barcelona vs Alavés por LaLiga

Oficial: Partido Palmeiras vs Flamengo por Final de Copa Libertadores se verá por Youtube y Twitch

Conoce todos los detalles para ver el partido entre Flamengo vs Palmeiras mediante Youtube y Twitch por la final de la Copa Libertadores 2025.

Diego Medina
Final de Copa Libertadores se verá por Youtube y Twitch.
Final de Copa Libertadores se verá por Youtube y Twitch. | Foto: Conmebol
Para alegría de los millones de aficionados, se podrá sintonizar la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras vs Flamengo mediante las plataformas de Youtube y Twitch totalmente gratis. Se reveló todos los detalles de este hecho que emociona a cada uno de los seguidores.

Palmeiras se enfrenta a Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025

PUEDES VER: Palmeiras vs Flamengo EN VIVO, final de Copa Libertadores 2025: pronóstico, a qué hora juega y canales

Y es según reveló el portal "Marketing Registrado", el reconocido streamer francés, Zack Nani, ha adquirido los derechos de transmisión del certamen definitivo de la Conmebol Libertadores. De esta manera, este creador de contenido emitirá la señal a través de sus cuentas oficiales de Youtube y Twitch.

"ZACK NANI TRANSMITIRÁ LA FINAL DE LA LIBERTADORES. El streamer francés Zack Nani sigue ampliando su influencia en el deporte global: consiguió los derechos de transmisión de la final de la Copa Libertadores, que emitirá gratis en Twitch y YouTube para millones de espectadores.", informaron.

Copa Libertadores

Revelan transmisión de Youtube y Twitch por la final de Copa Libertadores. Foto: Mkt Registrado.

Zack Nani y su historial de transmisiones

Este streamer ha dado de qué hablar por su don de transmitir partidos oficiales que cuentan con derechos de TV. Una de las ligas que logra emitir para gusto de los hinchas es la Saudi Professional League, así como la vez que transmitió partidos de la selección de Francia Sub 21.

"Con más de 667K seguidores en Twitch y más de un millón en YouTube, Nani ya suma acuerdos de derechos con la Saudi Pro League y la selección francesa sub-21. Su productora paga cifras de seis dígitos por estos contratos, consolidándolo como un nuevo jugador del sports broadcasting", indican.

Final Copa Libertadores

Zack Nani transmitirá en Youtube y Twitch la final de Copa Libertadores 2025.

A qué hora es la final de la Copa Libertadores 2025

Este duelo en el Estadio Monumental de Lima, Perú, por la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras vs Flamengo se juega HOY, sábado 29 de noviembre, a partir de las 16:00 hora peruana (18:00 horas de Brasil).

