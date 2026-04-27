Alineaciones Sporting Cristal vs Junior: sorpresiva formación de Ze Ricardo para partido por Copa Libertadores

Sporting Cristal continúa su participación en la Copa Libertadores este martes 28 de abril en el estadio Alejandro Villanueva, donde enfrentará a Junior a las 9.00 p. m., de acuerdo con el horario peruano y colombiano. Sigue cuál será la formación del cuadro celeste para el partido que corresponde a la tercera fecha del Grupo F.

Alineación de Sporting Cristal ante Junior

Posible once de Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Juan Cruz González, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro; Luis Ibérico e Irven Ávila.

Sporting Cristal llega con más de una revancha pendiente, no solo en la Liga 1. La reciente derrota ante Palmeiras lo obliga a buscar un triunfo en este duelo, en el que además contará con la ventaja de jugar como local y con el respaldo de su hinchada en el estadio de Matute.

Once de Cristal.

Para su formación, Ze Ricardo repetiría el equipo de la fecha anterior en el certamen continental, por lo que Araujo y Lutiger harían dupla en la defensa, luego de que se descartara la presencia de Luis Abram por una molestia muscular evidenciada en el partido ante Comerciantes Unidos.

Sosa y Da Silva se mantendrían en las bandas, mientras que el mediocampo estaría conformado por González, Cazonatti, Yotún y Castro. Finalmente, más arriba estarían Ibérico y Ávila.

Alineación de Junior ante Sporting Cristal

Posible once de Junior: Mauro Silveira; Jermein Peña, Daniel Rivera, Lucas Monzón, Jhonier Guerrero; Juan David Ríos, Jesús Rivas, Yeison Suárez; Luis Muriel, Kevin Pérez y Teófilo Gutiérrez.

Por su lado, el cuadro barranquillero se encuentra en la capital peruana desde la tarde del domingo 26 de abril y se espera que el DT de Junior, Alfredo Arias, alinee a su once tradicional, en el que resalta Luis Muriel.

Sporting Cristal vs. Junior: árbitros del partido