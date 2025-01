Mosquera tras derrota de Cristal: "Duele, pero hay que aceptar que nos superaron"

"Nosotros sabíamos del potencial de Peñarol. Salimos a ganar el partido como corresponde. No pensábamos en dos desajustes atrás para tomar el primer gol. A pesar del golpe salimos a jugar a lo que estuvimos acostumbrados y tuvimos un segundo error y nos hacen el gol. Ahí se vio la jerarquía de ese equipo. Cuando estaba 2-0 nos manejaron el partido, la pelota, los espacios, nos presionaron… no tuvimos respuesta. Fuimos superados después de los dos goles. Totalmente", declaró Mosquera en conferencia de prensa.

Por otra parte, Roberto Mosquera dejó en claro que se siente orgulloso de Sporting Cristal, que pese a ser un torneo internacional contó con cuatro jugadores sub 20 como Jhilmar Lora, Jesús Castillo, Percy Liza y Joao Grimaldo.

"El segundo tiempo fuimos más agresivos. Es un equipo que hizo exactamente lo que nosotros conocíamos, pero saberlo no significa nada. Lo hacen bien. Me da orgullo el segundo tiempo, porque mejoramos cuando jugamos con cuatro sub 20. Duele igual, a nadie le gusta. Creo que si empatábamos era justo también. El último gol dolió más. Vamos a replantear en lo que hemos fallado. Hay que aceptar que nos superaron", agregó.