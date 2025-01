Diego Rebagliati: “Sporting Cristal no va a clasificar en Uruguay”

El último miércoles por la tarde, Sporting Cristal recibió a Peñarol en el Nacional por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana . A pesar que el equipo mejoró en el 2T, ‘rimenses’ no pudieron y terminaron cayendo 3-1.

Al respecto, Diego Reblagiati , exdirectivo ‘celeste’, siguió de cerca el encuentro entre Sporting Cristal vs Peñarol y no dudó en emitir su mensaje en el programa ‘Al Ángulo’, del cual es uno de los panelistas.

Luego, el panelista agregó lo siguiente: “(Cristal) logró ganarle a los que les tenía que ganar y no ha podido a los que están por encima a nivel de presupuesto, que son Sao Paula, Racing y Peñarol. Ese salto no lo ha logrado, yo creo que en Uruguay no va a clasificar más allá de que Mosquera obviamente tiene que ser optimista".