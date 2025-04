Cienciano tomó firme medida con Christian Cueva para Sudamericana y jugador responde: "Decisiones"

El volante nacional, quien venía entrenando de manera particular, ahora recibió el llamado del nuevo comando técnico de Cienciano para que se una al primer equipo. Christian Cueva estuvo muy contento de volver a ser parte de la convocatoria y ahora espera aportar lo mejor de sí en este choque ante Deportes Iquique por Copa Sudamericana.

Mucho se cuestionó sobre su no inclusión de Christian Cueva en los últimos partidos de Cienciano. Cristian Díaz no lo consideraba y ahora el volante se refirió al exestratega y dejó en claro que, paralelamente, también existía un tema contractual entre club y jugador.

"Quiero que entiendan de que hubo un problema o esas cosas, simplemente son decisiones. El comando técnico no me quiso en esas fechas y yo me estaba preparando. Son decisiones que hay que respetar nada más. Lo bueno es que al técnico (Carlos Desio) lo conozco muchos años. Tenerlo como entrenador ayuda mucho, nos da la confianza así que vamos a estar bien. Compitiendo sanamente entre todos", agregó.