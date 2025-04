Cienciano tomó drástica decisión con respecto al futuro de Christian Cueva: "Estamos..."

Cienciano no pudo sostener la ventaja y terminó empatando 2-2 ante Sport Boys por la fecha 9 del Torneo Apertura, un resultado que dejó un gran descontento entre los hinchas. No obstante, no fue la única noticia que sacudió al club cusqueño, ya que, tras el partido se hizo oficial la firme decisión que tomarán respecto al futuro de Christian Cueva.