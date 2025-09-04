Atención, Alianza Lima: Conmebol confirmó quiénes podrán entrar al partido con la U de Chile

La Conmebol definió que Alianza Lima y la U de Chile afrontarán los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, esto luego de que dejaron fuera de toda competición a Independiente de Avellaneda por los hechos dados en el Estadio Libertadores de América. Tras esta noticia, se confirmaron quiénes son las únicas personas que podrán ingresar al compromiso entre ambas escuadras.

Como sabemos, la Conmebol definió que el cuadro universitario siga en competencia y ahora luchará por un pase a las semifinales ante los blanquiazules. Sin embargo, para el partido en Chile el máximo ente del fútbol sudamericano impuso una serie de restricciones para los hinchas que deseen ingresar, ya que el duelo será a puertas cerradas.

La resolución de la Conmebol.

¿Quiénes pueden ingresar al estadio?

Lo primordial es que únicamente podrán ingresar 70 miembros de la delegación, incluyendo futbolistas, cuerpo técnico, personal médico, restantes oficiales y directivos. Asimismo, también podrán acceder un máximo de 20 personas en condición de dirigentes, lo que reduce mucho la cantidad de personas en el recinto donde la U de Chile dispute su compromiso en casa ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana.

Por otra parte, los periodistas que vayan al estadio en Chile ante los íntimos deberán contar con identificación entregada al Delegado de la Conmebol y con al menos 24 horas de anticipación. Además, los comunicadores deberán realizar sus labores únicamente en sus lugares habituales.

Además, deberán ingresar los policías, empleados de seguridad y equipo médico acorde lo establecido del Manual de Competición, junto a todas las peronas que cumplan sus funciones en relación con la operativa e infraestructura del estadio. Estas son todas las personas que podrán ingresar al Alianza Lima vs. U de Chile por la Copa Sudamericana.