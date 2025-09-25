0
Alianza Lima vs U de Chile HOY por Copa Sudamericana
Barcelona vs Oviedo por LaLiga

U de Chile sorprende a hinchas previo a partido con Alianza Lima: "Estamos respondiendo por..."

Previo al partido con Alianza Lima por la Copa Sudamericana, la Universidad de Chile tomó una fuerte acción para redimir los errores de su hinchada.

Francisco Esteves
U de Chile hace importante anuncio.
U de Chile hace importante anuncio. | Foto: Conmebol Sudamericana - X.
A solo horas de que Alianza Lima y la Universidad de Chile se enfrenten en Coquimbo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, el elenco azul sorprendió con un gesto para redimir los errores de sus hinchas. Recordemos que la afición del 'Romántico Viajero' viene siendo sumamente criticada desde los desmanes ocurridos en el Estadio Libertadores de América, durante los octavos de final ante Independiente de Avellaneda.

Mediante sus redes sociales oficiales, el cuadro chileno informó sobre un enorme gesto que tuvieron para arreglar las calles de La Serena luego de que un sector de su hinchada causara desorden mientras hacía un banderazo. Ello generó asombro y buenos comentarios por parte del público latinoamericano, aunque de todas formas hubo quienes siguieron criticando lo ocurrido en Argentina hace un mes.

"Así amaneció la Avenida Francisco de Aguirre de La Serena está mañana luego de las labores de limpieza que realizamos durante la madrugada. Como club estamos respondiendo por los daños ocurridos anoche", indicó la U de Chile en su cuenta de 'X'. Los azules parten con cierta ventaja por haber igualado la semana pasada ante Alianza Lima a cero en el Estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima

U de Chile y su mensaje previo al partido con Alianza Lima.

Ahora, en Coquimbo, tanto blanquiazules como chilenos buscarán el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana donde el que clasifique enfrentará a Lanús por un boleto a la gran final del certamen Conmebol. Recordemos que únicamente vale ganar para ambos clubes, ya que si empatan se irán a la definición por penales y en esa instancia cualquier cosa puede suceder.

U de Chile vs. Alianza Lima: hora y dónde ver

El partido entre la U de Chile y Alianza Lima iniciará a las 19.30 horas de Perú y 21.30 de Chile este jueves 25 de septiembre y contará con transmisión de DirecTV Sports para todo el territorio nacional. Asimismo, si quieres ver el emocionante encuentro de Copa Sudamericana online podrás hacerlo mediante la señal de DGO, en caso cuentes con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

