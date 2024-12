Italia a la final de la Eurocopa 2020: venció 4-2 a España por penales

Donnarumma se lució y Jorginho marcó el penal definitivo que les dio el boleto directo hacia una nueva final de Eurocopa. Ahora esperarán conocer a su rival que saldrá del duelo entre Inglaterra vs Dinamarca de este miércoles.

100' España está cerca del segundo gol. Italia no puede salir de su campo.

18' Es muy buena la presión alta de España. No permite que Italia salga jugando y lo obliga a mandar el balón largo.

15' ¡Llegó España! Torres intentó de larga distancia, pero la pelota no tuvo dirección de arco.

Desde el Estadio de Wembley, Londres, España se mide ante uno de los candidatos al título, Italia. El DT Luis Enrique sabe que no puede comer errores y menos ante un rival que viene de eliminar a Bélgica y Austria.

La última vez que se enfrentaron fue por la fase de grupos rumbo al Mundial de Rusia 2018. Ambos conformaron el Grupo G y en ambos duelos, Italia no pudo ganarle. La 'Furia Roja' se impuso 3-0 y el otro quedó empatado a uno.

Este martes volverán a chocar, pero esta vez por las semifinales de la Eurocopa 2020. El partido será transmitido por TeleCinco y Mitele Plus para público español. En Perú, el cotejo será televisado por DirecTV, desde las 14.00 horas.

España: 21.00 horas / TeleCinco Espana, Mitele Plus

Brasil: 16.00 horas / SporTV, NOW NET e Claro, Canais Globo

Chile: 15.00 horas / Estadio TNT Sports, TNT Sports Go, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Italia: 21.00 horas / RAI 1, Sky Sport Uno, NOW TV, SKY Go Italia, RaiPlay, Sky Sport Football

México: 14.00 horas / Blue To Go Video Everywhere, Sky HD