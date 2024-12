Marcus Rashford: "Soy un joven negro y nunca pediré perdón por eso"

Inglaterra tuvo el infortunio de perder la gran oportunidad de lograr su primera Eurocopa. Los dirigidos por Gareth Southgate vencían 1-0 a los italianos gracias al tempranero gol de Luke Shaw, sin embargo, en la etapa complementaria apareció Leonardo Bonucci para anotar lo que sería el definitivo 1-1.

Lo cierto es que el estratega de los 'Tres Leones' sorprendió en el minuto 120 reglamentario. Cuando ya todo estaba consumado para la tanda de penales, Southgate ordenó dos cambios: Jadon Sancho por Kyle Walker y Marcus Rashford por Jordan Henderson.

El mensaje era claro: confiaba en la técnica de los jóvenes jugadores ingleses para la tanda de penales. Y fue así. A ambos, sumado a Bakayo Saka, quien ingresó a los 70 minutos por Kieran Trippier, fueron los últimos tres 'chutadores' en la definición desde los doce pasos.

Lamentablemente, el plante de Gareth Southgate terminó siendo defectuoso y letal para los intereses de Inglaterra. La inexperiencia les pasó factura a los jóvenes quienes fallaron ante Donnarumma. Marcus Rashford fue el primero en fallar.

“Probablemente llegué a esa final con falta de confianza. Siempre he tomado distancia para tirar un penal, pero algo no me pareció del todo correcto”, expresó en un comunicado enviado a través de sus redes sociales.

“Un penal era todo lo que me habían pedido que contribuyera para el equipo. Puedo marcar penales mientras duermo, ¿por qué no ese? Ha estado jugando en mi cabeza una y otra vez desde que tiré la pelota y probablemente no haya una palabra para describir cómo se siente”, agregó.

Este error ha generado la inconcebible reacción de los hinchas ingleses quienes empezaron a vertirle insultos racistas. Esto no amilanó a Marcus Rashford, pero si terminó condenando el hecho.

"He crecido en un deporte en el que espero leer cosas escritas sobre mí. Ya sea por el color de mi piel, dónde crecí o, más recientemente, cómo decido pasar mi tiempo fuera de la cancha. Puedo soportar críticas de mi actuación durante todo el día".

"Mi penal no fue lo suficientemente bueno, debería haber entrado, pero nunca me disculparé por quién soy y de dónde vengo. Soy Marcus Rashford, de 23 años, hombre negro de Withington y Wythenshawe, South Manchester. Si no tengo nada más, tengo esto”, conjeturó.