Xavi Hernández sobre Barcelona: "Estamos en el mejor momento de la temporada"

la 'Xavineta' no para. Barcelona ha vuelto a ganar, su 'víctima' esta vez fue Sevilla a la que Pedri castigó con un golazo . Con el triunfo trepan hasta el segundo lugar con 57 unidades. Al termino del partido, Xavi Hernández tomó la palabra.

“Es un jugador superlativo. Ha hecho un gol extraordinario. Marca diferencias. Es un espectáculo verlo jugar. Y solo tiene 19 años. No me sorprende. No tiene comparación. Todo lo que nos da es una maravilla”, finalizó Xavi.