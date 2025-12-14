Alineaciones confirmadas de Real Madrid vs Alavés: el novedoso once de Xabi para partido de LaLiga

Todo listo para el partidazo de LaLiga entre Real Madrid vs Alavés en el Estadio de Mendizorrotza. El cuadro de Xabi Alonso no tiene margen de error si es que realmente quiere pelear el campeonato contra Barcelona. Los blancos recuperan a Kylian Mbappé y ahora se conoce la alineación en busca de los tres puntos en el último encuentro del 2025 por este certamen español.

Alineación de Real Madrid

Este es el once de Xabi Alonso para buscar una nueva victoria en LaLiga: Thibaut Courtois, Federico Valverde, Asencio, Antonio Rüdiger, Valdepeñas, Arda Güler, Aurelien Tchouaméni, Jude Bellingham, Rodrygo Goes, Kylian Mbappé y Vinicius Junior.

Una de las grandes novedades es la presencia de Víctor Valdepeñas, lateral izquierdo de 19 años que hará su debut profesional con el combinado blanco ante las ausencias que presenta Xabi Alonso en ese sector. Gran oportunidad para el juvenil que quiere lucir en este vital encuentro de LaLiga.

Por otra parte, se ve el regreso de Kylian Mbappé luego de superar un malestar que le impidió sumar minutos en el pasado encuentro de Champions League ante Manchester City en el Estadio Santiago Bernabéu. Con la necesidad de los tres puntos, el atacante francés buscará reencontrarse con el gol en este último partido de LaLiga del año 2025.

Alineación de Alavés

Así va el equipo local ante Real Madrid: Sivera, Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada, Blanco, Ibáñez, Denis Suárez, Calebe, Rebbach y Lucas Boyé.

El cuadro local no escatimará en esfuerzos en su afán de hacer respetar la casa y aprovechar la incertidumbre que vive Real Madrid. Sabe que tiene una motivación por sumar dos victorias consecutivas en Copa del Rey y LaLiga, por lo que ahora contará con su afición para sumar tres puntos en el cierre del 2025.