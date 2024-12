Messi y el conmovedor rostro al ver a sus compañeros del PSG desde una ventana - VIDEO

Una imagen vale más que mil palabras. Lionel Messi aún no está siendo considerado por el PSG para los respectivos duelos de la Ligue 1 de Francia . El argentino aún no está al 100 por ciento tras haber dado positivo a COVID-19 , por lo que espera mejorar conforme pasen las semanas.

No obstante, es claro que Lionel Messi anhela volver a los terrenos de juego a inicios del 2022. El delantero del PSG aún no ha podido afrontar un partido en este año, por lo que no oculta su sentir al saber que sigue siendo excluido de la lista de convocados.