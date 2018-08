Abrazados a la ilusión: Gareca y su comando técnico oficializaron su renovación con la 'Bicolor'

La Videna volvió a respirar ambiente de fútbol. Ricardo Gareca, en una presentación inédita, expresó sus sentimientos luego de confirmarse que seguirá al mando de la selección peruana en el proceso rumbo a Qatar 2022.

“Queremos agradecer a la Federación Peruana de Fútbol por confiar nuevamente en nosotros, a Juan Carlos Oblitas, a los directivos. Nos quedamos tres años con opción de renovar si clasificamos al Mundial. Estamos muy, pero muy felices de extender el vínculo”, dijo de entrada el entrenador argentino, quien estuvo acompañado por sus asistentes Sergio Santín y Néstor Bonillo.

Luego, Gareca miró fijamente a las cámaras. Se puso un chaleco antibalas porque sabía que la prensa iba a dispararle preguntas sobre la situación del presidente Edwin Oviedo. Y no se equivocó. Las inquietudes llegaron como ráfagas.

“Nosotros no estamos comprometidos con ninguna persona en particular, estamos comprometidos con la Federación y con la gente esencialmente. Deseamos que se solucionen todos los inconvenientes”, respondió.

“No nos interesa lo que pase en la vida privada de las personas, no podemos meternos en nada, estamos abocados a la selección y concentrados en hacer un buen trabajo estrictamente deportivo”, agregó. con tono elevado. ¿Quedó claro?.

De esta manera, el “Tigre” trazó una línea. Separó los temas polémicos de la agenda periodística y se enfocó en su trabajo, en sus nuevos objetivos con el buzo de la bicolor.

“Perú tiene un potencial increíble y puede crecer dentro de un ambiente favorable. Tenemos muchos desafíos por delante, se viene una etapa más complicada que la anterior, pero tenemos todo para continuar el trabajo, la tarea no está terminada, hay que seguir confiando y logrando más cosas”, expresó.

Los que conocen a Gareca saben que no es un aficionado a los experimentos o a los cambios radicales, por eso ayer dejó en claro que seguirá apostando por los que lograron la clasificación a Rusia.

“Tenemos un grupo armado, pero hay jugadores que también podemos considerar si tienen continuidad. Debemos saber dónde estamos parados. No confundirnos con lo que pasó y permanentemente tratar de superarnos. Creemos que van a ir surgiendo nuevos jugadores”, manifestó.