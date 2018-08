Selección Peruana: Calcaterra recibió saludos de Advíncula, Yotún, Abram y Trauco

Una de las cualidades en el actual plantel de la selección peruana es la unidad que muestran todos los integrantes, y en este caso parece no ser la excepción. Horacio Calcaterra fue convocado para los partidos amistosos de Perú y no tardaron en llamarlo algunos jugadores de la 'bicolor' para felicitarlo.

“Luchito (Advíncula), Yoshi (Yotún) y Abram me mandaron saludos. Me pongo contento porque recibir un mensaje de ellos que están adentro (de la selección) es importante para mí”, declaró el volante celeste para ESPN Perú.

Además reveló un hecho gracioso con el 'rayo', quien le hizo una broma por su convocatoria. “Luchito me llamó y me dijo que estaba agrandado (risas). Lo que pasa es que no tenía su número porque lo cambió en España. Después lo atendí e hicimos un video en el aeropuerto. Trauco también me llamó porque jugamos juntos en Unión Comercio”.

NO TE LO PIERDAS: Marcos López, flamante convocado a Selección Peruana, reveló el club en el que quiere jugar y qué seleccionado es su referente

La selección peruana enfrentará a sus similares de Holanda y Alemania el 6 y 9 de setiembre respectivamente. El encuentro ante la 'naranja mecánica' se realizará en Amsterdam, mientras que el duelo contra los 'teutones' será en Hoffenheim.

EL DATO

Otras de las sorpresas en la lista de convocados fueron Patricio Álvarez, Johan Madrid y Marcos López, todos jugadores de Sporting Cristal.