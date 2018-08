¡Mano al pecho! Benavente esperará tranquilo convocatoria a la selección peruana

Nueve goles en 36 partidos con el Sporting Charleroi en la temporada 2017/2018 fueron insuficientes para convencer -más allá de las exigencias populares- siquiera parcialmente a Ricardo Gareca. Cristian Benavente hacía incluso la cena para “encantar” al seleccionador pero, finalmente, vivió el Mundial gracias a su pantalla gigante.

El “Chaval”, lejos de desbarrancarse, se puso el overol y continuó con su cruzada diaria. La liga belga, versión 2018/2019, rompió fuegos con un golazo de Benavente al Genk, curiosamente a poco de conocerse la relación de los seleccionados peruanos para los amistosos ante Holanda y Alemania. ¡Esta vez es!

Pero no, “Bena” quedó al margen de la convocatoria y con la miel en los labios. Esos partidos -llamados “vitrinas”- no se disputan con frecuencia, son verdaderos termómetros. Pero el “Chaval”, al margen de su desazón y los comprensibles “peros”, deslizó en su círculo más cercano que no será la piedra en el zapato del “Tigre” Gareca, que esperará tranquilo su momento, respetuoso de los convocados y de las decisiones del entrenador.

“Daré todo por volver”, fue su compromiso, natural en él, en este muchacho que no baja los brazos por alcanzar lo que hoy muchos pitonisos vaticinan como un imposible. Benavente no se detendrá. Mismo cholo terco. Es cuestión de tiempo, de saber esperar sin molestar a nadie.

EL DATO

El “Chaval” Benavente solo jugó dos partidos de las Eliminatorias Rusia 2018. Fueron 73’ ante Ecuador (2-1) y 46’ contra Argentina (2-2).