Miguel Trauco confesó que le pareció sorpresiva su convocatoria a la Selección Peruana

Miguel Trauco no la pasa nada bien en el Flamengo. Es convocado para los partidos, pero no tiene los minutos suficientes que necesita para mostrar su mejor nivel. Entiende que la continuidad es clave para ser tomado en cuenta por el seleccionador nacional, pero esta vez siente que ha sido un golpe de suerte que Ricardo Gareca lo haya convocado para los encuentros ante Alemania y Holanda.

"Creo que la poca continuidad que tuve en Flamengo me hizo dudar de algún momento que me podrían llamar para estos amistosos que jugará la Selección Peruana ante Alemania y Holanda, pero estoy contento por estar y como siempre voy a darme íntegro para ganarme un lugar dentro del equipo", fueron las primeras palabras Miguel Trauco al diario Todo Sport.

Además, también reconoció que no tiene seguro el puesto de titular ya que en la Selección siempre están los mejores y tendrá que seguir trabajando para seguir siendo tomado en cuenta. "Si bien he sido titular, eso no me asegura el puesto. Desde que juego al fútbol siempre tuve claro que nadie es titular indiscutible y más en una Selección donde siempre están los mejores jugadores. Así que voy a sumarme con la humildad de siempre".

Miguel Trauco también se dio un tiempo para hablar sobre lo que se le viene a la 'bicolor'. Los amistosos ante Alemania y Holanda serán claves para que Ricardo Gareca empiece a definir el equipo que estará presente en Brasil para la Copa América del 2019. Sin ningún lugar a dudas, el gran objetivo es ganar nuevamente esa competición.

"Jugar ante este tipo de equipos es durísimo porque tienen grandes jugadores, así que nos ayudará a reencontrarnos y demostrar que estamos en nivel para competir con las mejores selecciones", dijo al respecto. Por último, confesó que le escribió a Horacio Calcaterra cuando se enteró de que lo llamaron para estos encuentros.