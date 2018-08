¡Tú sigues en la mira! Pablo Lavandeira, el próximo en llegar a Universitario

Un refuerzo más va a haber. Ayer se debió de haber cerrado también el fichaje del uruguayo Pablo Lavandeira, parecía todo encaminado, más fácil que nunca, pero Deportivo Municipal la puso algo “tranca”.

Y es que el volante “charrúa”, que ya tiene acuerdo en su salario con Universitario, no cuenta con cláusula de salida y eso obliga a la directiva edil a solicitar un dinero por su libertad.

En principio eran dos salarios, pero cuando la “U” contactó con sus pares de “Muni”, el monto creció como la espuma y se formó una cifra nada acorde de la realidad del cuadro crema.

Lavandeira es uno de los pedidos del DT Nicólas Córdova, siente que le puede dar ese brillo que tal vez le falta a su ataque. Además, es un habilidoso que puede jugar por las bandas, como clásico enganche y hasta de segundo delantero. Tiene gol.

La idea de la “U” es hoy seguir peleando por su fichaje, convencer a Municipal de aceptar algo acorde a la realidad. El cuadro crema, ojo a esto, no hará ninguna locura para contratarlo.

Esperan que el tema se destrabe, pero si Óscar Vega, presidente del cuadro de la comuna, no cede en nada, entonces no llegará. ¿Hay plan “B” en tienda crema? No. Atentos a esto. El chileno Nicolás Maturana sería imposible también por lo económico.

Sin embargo, en al “U” confían en llegar a un acuerdo y hoy anunciar, oficiliazar que Lavandeira es ya también nuevo jugador merengue.