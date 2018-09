Nicolás Córdova reconoció que expulsión de Figuera influyó en la derrota ante Melgar

El sabor amargo de Nicolás Córdova tras la derrota de Universitario ante Melgar, no se la quita nadie, y es que, el entrenador reconoce que el elenco ‘crema’ no supo sostener el resultado a su favor, además que la expulsión de Arquímedes Figuera determinó en la remontada de los arequipeños.

"Fue un partido bien jugado, tuvimos la capacidad de ponernos en ventaja, pero lamentablemente no fuimos capaces de administrar esa ventaja. La expulsión de Figuera condicionó todo el resto del partido y ellos teniendo argumento lograron la victoria", enfatizó el estratega chileno. .

Asimismo, el poco tiempo que tuvo Germán Denis en el campo impide que Nicolás Córdova exprese su opinión sobre el primer partido del argentino con Universitario, por lo que el DT aseguró que esperará para emitir su opinión.

"Le tocó un partido difícil y es complicado hacer una evaluación porque jugó solo diez minutos once contra once, ya que luego nos tocó replegarnos. Me es difícil hacer una evaluación singular", sentenció Córdova.

EL DATO

El próximo partido de Universitario (segunda fecha del Torneo Clausura) será el martes 11 de setiembre ante UTC.