Waldir Sáenz: "Vi a Gabriel Leyes en Alianza y me motivó volver a jugar" [VIDEO]

Para hablar de Alianza Lima con nombre propio, se tiene que tener historia y grandes momentos con la camiseta 'blanquiazul', eso es un testamento escrito para respetarse, por eso cuando Waldir Sáenz emite opinión sobre lo que pasa en 'Matute' todos hacen silencio y escuchan con mucha admiración la palabra de 'Wally'.

Resulta que el día de ayer el goleador histórico se dio una vuelta por el programa deportivo de Movistar - 'Al Ángulo' y contó anécdotas de diverso calibre, pero también fue crítico cuando se le recordó un nombre, el de Gabriel Leyes, que según los panelistas 'marcó un corto pero tiempo importante en Alianza', cosa que no gustó para nada en Sáenz.

Waldir desarrolló un concepto bastante crítico, siendo puntual en enfatizar lo que significa para él un jugador de las características para Alianza, por eso mismo hizo una afirmación correspondiente a lo que pensó cuando vio al delantero uruguayo traído por Pablo Bengoechea con la 'camiseta íntima'.

"Lo que pasa es que Alianza se acostumbró a jugar como uruguayos, tener un '9' grandazo y tirársela, pero para jugar así debes tener un delantero rápido". Ahí Pedro García, periodista deportivo señala lo siguiente: "Más respeto con Leyes, que tuvo su momento de picar al vacío ¿o no?", cosa que causó automáticamente una respuesta en Waldir.

"Leyes me motivó a jugar de nuevo, me pregunté muy serio si puedo jugar. Después dije: 'No, ya no me da'. Si jugaba él (Leyes) ya es fácil jugar, yo quería que me llamen para preguntar, ¿Waldir estás o no estás?, para yo decirles que no, que ahora estoy como entrenador", relato que costó una carcajada tremenda en el set de televisión, pero no deja de ser importante para tomarlo en cuenta y entender qué tan mal le fue a Leyes según Waldir Sáenz.

EL DATO:

Waldir Sáenz anotó 178 goles en 349 partidos con Alianza Lima y es el goleador histórico del club íntimo.