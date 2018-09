Ricardo Gareca y su explicación de por qué hay una crisis en el fútbol peruano [VIDEO]

El técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, se pronunció sobre la crisis que afecta al fútbol peruano, cuyo torneo Descentralizado 2018 ha sufrido diferentes percances a lo largo. Ante ello, dio algunas razones de la complicada situación que atraviesa el balompié nacional.



En diálogo con La República, Gareca detalló que existe una polítíca deportiva que involucra a personajes claves para impulsar la mejora del fútbol peruano.

"Yo creo que la crisis del fútbol peruano está sustentada en que no hay una política deportiva que involucra al Estado e involucra a la empresa privada. No aportan absolutamente nada. Si lo dejamos solamente a lo que se refiere a la ADFP, no tienen con qué. No hay manera. Mantener esta estructura de la FPF cuesta mucho dinero", aseguró inicialmente.



Tras ello, Ricardo Gareca enfatizó que el factor económico es trascendental para hablar de un cambio de la crisis.



"De qué manera se sustenta. No hay recaudaciones. La televisión paga, pero no hay punto de comparación de lo que pagan otros equipos de Sudamérica. Cómo se construye un cambio si no hay dinero. Se lo deja todo a un grupo. Creo que la cosa es más profundo. Acá si no se involucra el Estado, los empresarios, las grandes empresas, que aporten como aportan al mundo (...) Cómo arregla usted su casa sin dinero", agregó.



Finalmente, el 'Tigre' Gareca también se refirió a la violencia que tiene lugar en diferentes partidos del fútbol peruano.



"Ese es un problema que sucede en toda Sudamérica. ¿Usted sabe de los problemas que hubo en Argentina? Los problemas que hubo. Eso tendrá que ver con la Policía, tendrá que ver con la seguridad. Yo estuve en el estadio. Adentro no pasaba nada. La mejora del fútbol peruano es un compromiso de todo el mundo, no de alguien en particular", sentenció.