Chemo del Solar: "Javier Núñez no tiene vocación ni es agresivo para defender" [VIDEO]

La difícil situación de Universitario de Deportes continúa siendo tema de debate. Mientras algunos piden la cabeza del entrenador Nicolás Córdova, otros se han mostrado sorprendidos por las decisiones del estratega chileno: ubicó al volante Javier Núñez de lateral derecho.

"Javier Núñez en el año 2014 estaba en los juveniles de Universitario y conmigo debuta en Primera División. Yo lo llevo al primer equipo, comienza a entrenador con nosotros y Javier jugaba de segundo delantero en las inferiores. No jugaba ni de extremo por derecha ni por izquierda", indicó el técnico de la UCV.

"Lo que dice Julio César (Uribe) es perfecto, o sea, Javier no tiene vocación ni es agresivo (para defender) ni es un tipo que tenga esas cualidades. Definitivamente le cuesta muchísimo", añadió

Para Del Solar, Córdova pudo haber utilizado a Werner Schuler de marcador por la banda derecha, y de centrales a Adan Balbín, Ángel Romero o Brayan Velarde, de este último resaltó sus cualidades.

"Schuler pudo jugar de lateral derecho y de centrales pones a Balbín, Romero, Velarde. A mi me gusta Velarde y hace mucho que no juega [...] Hay algo bien marcado y Flavio y yo hemos tenido la oportunidad de jugar en Chile y sabemos que el único sitio complicado es Calama (por su altura) y después no hay más. Acá tienes que jugar en altura la mitad de los partidos del campeonato", concluyó.

EL DATO

Universitario de Deportes se ubica en zona directa de descenso: penúltimo en la tabla acumulada con 35 puntos a tres de Unión Comercio, con quién tiene un partido pendiente.